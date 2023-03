El plan para convertir el Camping en un epicentro del cicloturismo sale a contratación

Qué hacer con el Camping municipal de Córdoba es uno de los grandes quebraderos de cabeza de todas las corporaciones. El Ayuntamiento, a través de su Delegación de Turismo, ha diseñado un plan para convertirlo en un epicentro del cicloturismo a nivel nacional. El proyecto, incluido en otro más ambicioso llamado Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, ha sido uno de los elegidos para ser financiados a través de los fondos Next Generation, procedentes de la Unión Europea. El Consistorio quiere diseñarlo lo antes posible y para ello busca a una consultora externa que lo diseñe.

En total, el Ayuntamiento dispone de tres millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2025 para potenciar la marca Córdoba Destino natural. Bajo este paraguas se pretende aprovechar uno de los recursos menos vendidos de la ciudad: la inmensidad natural que acoge su término municipal. El propio Camping municipal se localiza a las puertas de Sierra Morena, en plena avenida del Brillante y punto de salida de una infinidad de rutas senderistas y ciclistas a Sierra Morena.

El Consistorio sí que ha diseñado el dinero que dedicará a cada partida. Así, el 10% de los tres millones de euros se irá a convertir el Camping en un centro deportivo Bicicleta-Todo Terreno (BTT), homologado por la International Mountain Bicycling Association (IMBA). El proyecto contempla reconvertir este espacio en un punto de información turística especializada a este ámbito. También incluiría servicio de lavandería, vestuarios, servicios y duchas. Todo ello contaría con la homologación de la International Mountain Bicycling Association (IMBA), una asociación educativa sin fines de lucro cuya misión es crear, mejorar y preservar las oportunidades de senderos para ciclistas de montaña en todo el mundo.

El plan también prevé 100.000 euros para el diseño y actualización de una red de senderos en el término municipal de Córdoba. El objetivo pasa por actualizar muchos de los trayectos que ya aprovechan los deportistas cordobeses en sus habituales salidas, tanto de ocio como de entrenamiento, y ofrecerlos a los turistas que deseen visitar la ciudad de Córdoba no solo por sus fiestas o por su patrimonio, sino por la posibilidad de disfrutar también de su inmensidad natural. Desde el Camping, por poner un ejemplo, es accesible la llegada al nuevo cinturón verde, la subida al Reventón, ascensos y descensos al Asuán, o a los senderos de La Traición, Los Morales o Santo Domingo. Incluso es una oportunidad para el ciclismo en carretera, con vías asfaltadas con escaso tráfico y un enorme abrigo natural.

Aparte, el plan prevé un 20% de su presupuesto para uno de los puntos débiles de Córdoba en los últimos años: la inexistencia de un servicio de alquiler de bicicletas, tanto deportivas como eléctricas. Así, se pretende renovar el sistema actual de alquiler, que lleva años sin funcionar en la práctica, y habilitar también puntos de recarga para bicicletas eléctricas. En total, se han reservado 600.000 euros.

El documento presentado a los fondos Next Generation también busca la activación de nuevas rutas. Así, se recupera un viejo anhelo municipal, como es explotar los senderos que recorren y rodean al río Guadalquivir a su paso por el casco urbano de Córdoba. En total, con 300.000 euros se pretende poner en valor esta red, que prevé establecer conexiones a través de los márgenes y la ribera del río, y acercar a los turistas y a la ciudadanía a su naturaleza. Además, se han reservado otros 300.000 euros para un proyecto que se llama “puesta en valor de la Manzana Verde, con rutas urbanas sostenibles y jardines autóctonos”.

El tercer eje del plan se llamaTransición Digital y contempla 915.000 euros en el proyecto. Irán destinados al impulso de una Plataforma Inteligente de Gestión de Destinos Turísticos (300.000 euros), a elaborar un Diagnóstico Destino Turístico Inteligente (15.000) y a un Plan de Comunicación turística digital para posiciomiento del destino (600.000).

El último eje va sobre la Competitividad, y tiene proyectados 485.000 euros. Contempla medidas como la consolidación de Córdoba como destino SICTED (una metodología que proporciona un sistema de gestión de calidad en un destino turístico), a lo que se destinarán 10.000 euros; el apoyo a la creación y puesta en funcionamiento del Córdoba, Convention Bureau, y consolidación de Córdoba Film Office, que recibirán 150.000 euros entre los dos; y el diseño y ejecución de Señalización Turística digitalizada (235.000 euros). Además, se destinarán 90.000 euros al funcionamiento del ente gestor de la Marca Córdoba Destino Natural, que se dedicarán a la formación y la asistencia técnica especializada.

