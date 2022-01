Padres de alumnos pedirán al Defensor del Pueblo que intervenga para la climatización de colegios

El colectivo SOS Climatización, que agrupa a once colegios de la escuela pública de Córdoba con máquinas de climatización "instaladas y no operativas desde el verano de 2020" e integrado en la Plataforma Niñ@s del Sur, ha informado este jueves de que iniciará trámites para solicitar la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz y estudia remitir carta a la Unión Europea, "financiadora en gran medida del proyecto de climatización, por el desaguisado que con sus fondos está produciéndose".

En una nota, el colectivo ha expresado su "decepción" con el Ayuntamiento de la ciudad en lo tocante a esta materia", porque "hace caso omiso a sus responsabilidades para con los colegios", después de tener "máquinas de coste millonario cogiendo polvo en los colegios, enchufadas y sin funcionar, desde hace un año y medio", han lamentado.

Al respecto, han cuestionado: "¿Qué falta para la adjudicación definitiva de la obra que a 13 de enero sigue sin publicarse en Contratación?; ¿qué planes tienen para la certificación de la instalación? --necesaria para su puesta en marcha y no incluida en la licitación--, y ¿qué planes hay para la conexión con la distribuidora eléctrica?", entre otras preguntas.

