Desalojan por segunda vez una caseta en Puente Genil donde rociaron un spray irritante

La Policía Local de Puente Genil investiga el suceso que se ha repetido en la madrugada del miércoles al jueves en la feria del municipio. Los agentes tuvieron que desalojar una de las casetas del recinto ferial después de que se rociara un spray de pimienta en las tomas de aire acondicionado.

Según han informado fuentes municipales, los agentes de Policía Local y Guardia Civil tuvieron que desalojar momentáneamente el lugar, al igual que ocurrió en la noche del pasado lunes, la segunda de feria en la localidad. El spray dispersado por los aires acondicionados provocó la irritación de ojos y garganta así como tos y dificultades para respirar entre los asistentes. Por ello tuvieron que abandonar la caseta hasta que los efectos del gas se disiparon.

En la primera ocasión, según han detallado las mismas fuentes, una persona tuvo que ser trasladada al Hospital de Alta Resolución de Puente Genil. Afortunadamente, en la noche del miércoles al jueves, los asistentes fueron atendidos por los servicios de Cruz Roja sin que ninguno necesitara ser trasladado.

Los hechos ocurrieron en la madrugada y tras su desalojo momentáneo, los asistentes pudieron volver a su interior y la caseta pudo mantener su actividad hasta el horario de cierre. La Policía Local y Guardia Civil se encuentran en la investigación de los hechos para conocer las consecuencias en las que se produjeron. De momento, según han indicado las mismas fuentes, no se ha producido ninguna detención.

