El contrato de luminarias de Cruz Conde, en manos de un técnico y una empresa investigados por Fiscalía

Los nombres del jefe Alumbrado Público del Ayuntamiento y de una de las empresas que aparecen en las diligencias de investigación hechas por la Fiscalía con motivo del segundo caso Infraestructuras están vinculados a un proyecto que se acaba de adjudicar: la remodelación del alumbrado público de la calle Cruz Conde de Córdoba.

Según ha confirmado este periódico, se trata de un proyecto que ha redactado el jefe de la Unidad de Alumbrado Público, que además ha sido designado director de la obra. Este técnico municipal está en el centro de la investigación de Fiscalía, que parte de una auditoría encargada por el exdelegado de Infraestructuras, David Dorado, y que hablaba directamente de un “complot” por el que los contratos que dirigía el jefe de Alumbrado Público en el Ayuntamiento siempre acababan presuntamente en manos de las mismas empresas.

Una de esas empresas señaladas por la Fiscalía es precisamente la que acaba de hacerse con la adjudicación de la obra de Cruz Conde en un concurso público encargado por 91.684,41 euros (ligeramente inferior al precio de licitación).

Además, la auditoría ha acabado en manos de la Fiscalía y ha dado pie al inicio de las pesquisas lleva más de un año en poder del Ayuntamiento de Córdoba, incluidos los órganos de Intervención, que tienen constancia de las sospechas que hay suscitadas en torno al citado técnico y a la citada empresa.

La mesa de contratación adjudicó la reforma de la iluminación de Cruz Conde a esta empresa el pasado 13 de julio, un día antes de que la Fiscalía informara de que había “indicios de delito” en los contratos de alumbrado público hechos por el todavía jefe de Unidad.

Antonio Álvarez: “Todo se ha hecho conforme a la legalidad”

El actual concejal delegado de Infraestructuras, Antonio Álvarez, ha defendido en declaraciones a este periódico este matiz, el hecho de que la investigación de Fiscalía se conociera un día después de la investigación. “Todo se ha hecho conforme a la legalidad y, además, se ha llevado a cabo con una memoria y pliego técnico elaborado con anterioridad a las diligencias de Fiscalía, y la adjudicación ha sido anterior a los hechos que se han conocido”, ha afirmado Álvarez ha detallado que en la Mesa de Contratación “no han encontrado nada que se saliera de lo habitual”. Ahora, la adjudicación está en Intervención, que podría bloquear la adjudicación.

Sobre el hecho de que en el Ayuntamiento tuvieran el mismo informe de auditoría que ha llevado a la Fiscalía a apreciar “indicios de delito” en algunos contratos como el que se acaba de adjudicar, el concejal ha defendido que, por el momento, lo que hay son “sospechas” y no hechos consumados, y se ha remitido a las declaraciones que ha hecho el alcalde sobre esta cuestión.

En este ámbito, el alcalde, José María Bellido, admitió este lunes que todavía no se ha producido una decisión sobre si apartar o no al actual jefe de Alumbrado Público. En la práctica, la situación interna es más compleja. El Ayuntamiento de Córdoba tiene una falta extrema de personal. Sin trabajadores es imposible cumplir el programa o sacar obras adelante. Y el área de Infraestructuras no es cualquier lugar. Que se enciendan las luces de las calles depende de Infraestructuras. Que se arreglen los baches, que se reparen los acerados, que se mantengan los colegios públicos, también.

Sin una rápida y ágil sustitución de esos funcionarios, el área se paralizará casi en su totalidad. De ambos trabajadores depende más de la mitad del presupuesto de la delegación, sin contar con Parques y Jardines (externalizado en su mayor parte).