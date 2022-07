El Ayuntamiento busca la fórmula para apartar a los funcionarios investigados en los dos casos Infraestructuras

Son dos casos distintos en una misma área del Ayuntamiento de Córdoba y que tiene como investigados judicialmente a dos altos funcionarios. La situación en el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, clave para facilitar el mantenimiento de la ciudad, es crítica después de que haya dos investigaciones judiciales independientes que dejan como investigados al antiguo jefe de contratación y al actual de alumbrado público. Ambos son clave para la redacción y puesta en marcha de pliegos de contratación para obras. Y sin su sustitución inmediata, Infraestructuras entraría en una complicada situación de paralización.

Los casos mantienen en calidad de investigados a los dos funcionarios. El más avanzado es el primero que se denunció. En este, está también investigada la anterior coordinadora de Infraestructuras, que fue cesada. El entonces delegado municipal David Dorado (Ciudadanos) fue apartado de la Delegación y hoy es solo concejal, aunque liberado. Dorado, a su vez, encargó una auditoría y denunció a otro funcionario, el jefe del alumbrado público. La pasada semana, la Fiscalía Provincial lo ha denunciado tras un año de investigación ante el Juzgado Decano.

La decisión del equipo de gobierno sobre estos dos trabajadores es compleja. El alcalde, José María Bellido, ya anunció sobre el primero que se le apartaría de las funciones de contratación. Poco a poco, se le han ido quitando responsabilidades, pero el funcionario sigue en su puesto y no ha sido suspendido ni de empleo ni de sueldo. Mientras prosigue la investigación, no se puede hacer a no ser que se le inicie una investigación interna. Sobre el segundo, el regidor admitió este lunes que todavía no se ha producido una decisión pero que llegará. El trabajador se mantiene en la jefatura del alumbrado público municipal.

En la práctica, la situación interna es más compleja. El Ayuntamiento de Córdoba tiene una falta extrema de personal. Sin trabajadores es imposible cumplir el programa o sacar obras adelante. Y el área de Infraestructuras no es cualquier lugar. Que se enciendan las luces de las calles depende de Infraestructuras. Que se arreglen los baches, que se reparen los acerados, que se mantengan los colegios públicos, también.

Sin una rápida y ágil sustitución de esos funcionarios, el área se paralizará casi en su totalidad. De ambos trabajadores depende más de la mitad del presupuesto de la delegación, sin contar con Parques y Jardines (externalizado en su mayor parte).

Las diligencias de la Fiscalía han sorprendido en parte del equipo de gobierno, que ha colaborado con el Ministerio Público en la remisión de todos los expedientes que se le han solicitado. El escrito de este jueves denunciando al funcionario y pidiendo al juez decano que amplíe la investigación provocó el viernes la reacción del alcalde, que aseguró que se actuaría igual que en el caso anterior.

El escrito de la Fiscalía se conoció minutos antes de que arrancara el Pleno ordinario de julio. En el turno de ruegos y preguntas pidió la palabra David Dorado, que lo usó para informar a la Corporación de que le habían dado la razón y para dirigirse directamente al alcalde pidiendo que usase el mismo rasero que con él, cuando fue desposeído de sus competencias en la primera investigación. El alcalde contestó que las responsabilidades del Ministerio Fiscal se quedaban en el ámbito técnico, y no el político.

David Dorado sigue aferrado a su cargo. Ciudadanos, un partido en descomposición tras los resultados de las elecciones en Andalucía, no ha tomado ninguna medida contra él. Pero su presencia incomoda el pacto de gobierno. Ciudadanos tiene cinco concejales por nueve del PP, que hacen 14. La mayoría absoluta son 15 (de ahí que se necesite el apoyo externo de Vox). Si Dorado rompiese la disciplina de voto el equipo de gobierno tendría un problema. El acta de concejal es personal. Dorado ya anunciado que si se le expulsa pasaría al grupo mixto.