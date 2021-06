Cinco dimisiones de concejales jalonan el mandato municipal antes de llegar a su ecuador

El 15 de junio de 2019, el Ayuntamiento de Córdoba acogía la ceremonia de toma posesión de la Corporación municipal que emanó de las urnas en las elecciones locales del mes anterior. Este lunes, cuando quedan por delante dos semanas para cumplir el segundo aniversario del mandato y con ello su ecuador, el Salón de Plenos ha visto ya cómo un total de cinco concejales de aquella Corporación han dimitido y otros tantos han tenido que salir del banquillo de sus formaciones políticas para sustituirles.

En estos dos años escasos, la estabilidad se ha visto comprometida en las filas de cuatro de los seis partidos políticos que ocupan el Salón de Plenos de Capitulares. Ha habido renuncias -por distintos motivos-, tanto en el gobierno municipal - PP y Ciudadanos-, como en la bancada de la oposición en el PSOE y Podemos.

Dimisiones en PP y Cs y crisis de gobierno

El primero en salir de Capitulares fue Juan Miguel Moreno Calderón (PP) y lo hizo a los tres meses de iniciado el mandato por problemas de salud. Catedrático de Piano en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, del que fue director, dejó atrás el ritmo de la política del día a día aconsejado por los médicos. En su lugar, entró la siguiente en la lista del PP, Lourdes Morales, que se hizo cargo del área de Transformación Digital en la que sería primera remodelación del gobierno municipal de José María Bellido como alcalde.

Después sorprendió con su salida del gobierno la también popular Laura Ruiz. La entonces delegada de Casco Histórico en el Ayuntamiento y presidenta del Instituto Municipal de Gestión Medio Ambiental (Imgema), atesoraba más de una década de dedicación política, pero daba un paso atrás en julio de 2020. Para ello, argumentó la necesidad de "cambiar de registro" y seguir ejerciendo su "profesión como ingeniero técnico industrial". El PP tuvo entonces que volver a tirar de la lista electoral y entró en su lugar Cintia Bustos, presidenta de Nuevas Generaciones (NNGG) y ahora concejala de Juventud y presidenta del Imgema, tras la segunda remodelación del gobierno municipal por una dimisión.

Ya en febrero de 2021, Bellido se vio obligado a realizar la tercera remodelación de su equipo de gobierno. la tercera edil en salir de Capitulares en este mandato fue Eva Timoteo (Cs), en las filas del otro socio del gobierno local y responsable de Servicios Sociales hasta entonces. Su dimisión vino provocada por la información que dio a conocer Izquierda Unida (IU) de que Timoteo seguía compaginando su cargo público con su despacho como procuradora, sin haber informado al Pleno ni que este hubiera aprobado la compatibilidad para ello. Tras varias semanas de acusaciones de la oposición y el apoyo en un primer momento de PP y Cs, Timoteo se vio forzada a renunciar al acta y a devolver parte de lo cobrado.

Para sustituirla, la siguiente en la lista de Cs era María Luisa Gómez Calero, enfrentada con el también concejal de Ciudadanos Manuel Torrejimento. Gómez Calero dimitió en su cargo de gerente del Imdeco por "presiones que rozaban la ilegalidad" recibidas de Torrejimeno, asunto por el que se ha abierto una comisión de investigación en el Ayuntamiento y que llegó a los tribunales con la denuncia del presidente del Imdeco a su exgerente, por presunta revelación de secretos, que el juez archivó. Con todo ello, finalmente Gómez Calero tomó posesión del acta de concejala que le correspondía, para llevar la delegación de Casco Histórico, con un pacto de 'no agresión' en las filas naranjas y una nueva remodelación de áreas en el gobierno municipal.

Dimisiones en la oposición

Después de estas tres primeras dimisiones en el gobierno municipal, en los últimos meses le ha tocado el turno a la oposición, en concreto, a la bancada de la izquierda. El cuarto concejal que ha dejado el Salón de Plenos este mandato ha sido Manuel Torralbo (PSOE), que hacía pública su salida el pasado mes por la dificultad para compatibilizar su cargo público con su actividad académica, como catedrático de Didáctica de las Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCO.

En su lugar, este lunes le ha sustituido Carmen González, que ya ocupara un puesto en Capitulares el pasado mandato dentro del gobierno municipal conjunto de PSOE e IU. Además, tuvo el cargo de portavoz de los socialistas en ese mandato con, Isabel Ambrosio de alcaldesa.

Y la quinta dimisión, la más reciente, ha sido la de Juan Alcántara en Podemos. El exconcejal llegó a ser detenido para notifcarle una sentencia, por la que había sido condenado por un delito leve de apropiación indebida, al quedarse en un primer momento con 110 euros que encontró en un cajero. Cuando, pasados los días, los devolvió ante la Policía, ya tenía una denuncia por ello, que acabó conduciéndolo a ser sancionado con una multa de 210 euros que ya abonó.

No obstante, presentó su dimisión tras el revuelo levantado por su detención y la posterior confirmación de los hechos, argumentando que el código ético de Podemos no permitía ser concejal en su situación. Así, en su lugar, este lunes también, ha tomado posesión la que era número 3 en la lista de Podemos, Mercedes Muñoz, miembro de la formación morada desde 2016 pero que no ha ostentando ningún cargo público hasta ahora.

Con ella, se cierra, de momento, el amplio balance de dimisiones que ha vivido Capitulares en este mandato cuando aún no se ha llegado al ecuador, movimientos en las filas de cada partido que han tenido que cuadrar de nuevo sus fuerzas y tareas en el Ayuntamiento.