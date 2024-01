El Ayuntamiento ha renunciado a 15,6 millones de fondos europeos para proyectos en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha renunciado a un total de 15,6 millones de fondos europeos para diversos proyectos en la ciudad, después de que le fueran concedidas subvenciones por dicho importe pero los proyectos no se vayan a ejecutar.

Los grupos de la oposición han ido dado cuenta de la pérdida de estos fondos, que provienen de los programas Next Generation y Feder, a los que el gobierno municipal del PP ha presentado distintos proyectos, parte de los cuales no se ejecutarán y, por tanto, renuncia a dichas subvenciones. Se trata de proyectos y fondos concedidos tanto en el actual mandato municipal como en el anterior.

En ese listado de renuncias en el mandato actual se encuentra una primera subvención por una cuantía de 11millones de euros a cargo de los fondos Next Generation con los que se iba a renovar parte de la flota de Aucorsa, además de comprar siete baldeadoras eléctricas y cinco barredoras de aspiración eléctricas.

Asimismo, tampoco se recibirán 700.000 euros de los Next Generation para un proyecto de rehabilitación en el circuito del Parque Cruz Conde, ni los 476.634 euros de este mismo programa, concedidos para un proyecto de accesibilidad visual.

A ello hay que sumar los 119.000 euros a los que se renuncia por no ejecutar el proyecto presentado a los fondos Feder para hacer de Córdoba un 'Destino Inteligente'.

Mientras, en el mandato anterior ocurrió lo mismo con otros dos proyectos que consiguieron subvención de la Unión Europea (UE) pero que no se ejecutaron y, por ello, el Ayuntamiento renunció al dinero concedido. Los fondos Next Generation destinaban 3 millones de euros a un proyecto para fomentar la actividad comercial en las zonas turísticas y, por otro lado, otros 300.000 euros a la elaboración de la Agenda Urbana.

Todos estos proyectos suman, concretamente, 15.595.634 euros, cantidad concedida al Consistorio cordobés para desarrollarlos pero a los que se ha renunciado por no ejecutarlos.

Proyectos que no se ejecutan pero el dinero va a otras iniciativas

En otro apartado se encuentran los proyectos que no se van a ejecutar pero cuya subvención no se ha perdido porque se puede destinar a otras iniciativas. La última, en este caso, es la de convertir el antiguo camping municipal en un centro cicloturista o establecer un nuevo sistema de alquiler de bicicletas en Córdoba, dentro de un paquete de proyectos de turismo sostenible que contaba con una subvención concedida de 2,9 millones de euros de fondos Next Generation.

En esta situación también están los proyectos de creación de una manzana verde en la margen derecha del Guadalquivir, la puesta en valor de la margen izquierda del río, la creación de un camino ciclista entre Medina Azahara y Cerro Muriano o la promoción de senderos en la Sierra.

El gobierno municipal ha renunciado a llevar a cabo esos proyectos, si bien en este caso los ha sustituido para mantener la ayuda europea por otras iniciativas como una campaña de prevención de incendios, la compra de papeleras de reciclaje y baldeadoras eléctricas.

Los grupos del PSOE y de Hacemos Córdoba han sido muy críticos con esta gestión del gobierno municipal sobre los fondos europeos, apuntando a la pérdida de los mismos y también a la falta de proyectos para recabar más ayudas en las distintas convocatorias abiertas.

Este periódico ha requerido información al respecto al gobierno municipal, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta.