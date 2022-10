El Ayuntamiento contratará a 101 jóvenes para pintar colegios y reparar alcorques

El Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto contratar a un total de 101 jóvenes de la ciudad, de entre 19 y 29 años, en un plan especial de empleo denominado Joven Ahora. El proyecto está dirigido por la Junta de Andalucía y cofinanciado por el propio Ayuntamiento.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, estos 101 jóvenes trabajarán durante un periodo de ocho meses en la limpieza de los colegios municipales y en el relleno de los alcorques de la ciudad, además de en su reparación. En concreto, el Ayuntamiento busca a 30 pintores y/o empapeladores para la campaña de trabajos de adecentamiento extraordinario destinado a los recintos de los colegios públicos de la ciudad. Aparte, también se contratará a un administrativo.

Aparte, se busca a un total de 68 albañiles para el relleno de los alcorques de los árboles en aceras de la ciudad con un pavimento drenante para uso peatonal, según consta en la convocatoria. Para este proyecto se necesitan también dos empleados administrativos.

El presupuesto total de la iniciativa es de 2,36 millones de euros. Con ese dinero, habrá una aportación municipal de 1,4 millones de euros y otra de 909.000 euros que financiará la Junta con fondos europeos para mitigar el desempleo juvenil. El proceso de selección es en régimen de concurrencia no competitiva. El Ayuntamiento habilitará el sistema para que los jóvenes que lo deseen se inscriban en este programa.

