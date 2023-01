El Ayuntamiento aprueba una subida de las tarifas del taxi por el incremento de los precios de los combustibles

Los taxis de Córdoba contarán próximamente con unas tarifas superiores a las actuales debido al aumento de los precios de los carburantes. El Pleno extraordinario celebrado este martes en el Ayuntamiento de la capital ha aprobado las nuevas tarifas con los votos a favor de PP, Ciudadanos, Vox, PSOE e IU, mientras que Podemos y el concejal David Dorado se han abstenido. La subida de los precios se producen en todas las tarifas así como en los suplementos por salida de la estación, maletas y mascotas.

El delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, ha asegurado que aunque “a nadie le gusta incrementar tarifas”, las razones están “más que justificadas ante el incremento de los precios del combustible en 2022 y en 2023”. Aún así, ha matizado que la federación mayoritaria del taxi, Autacor, ha moderado en lo “máximo posible” dicha subida, mientras que ha defendido que Córdoba tiene unas tarifas inferiores a la media nacional.

Previa a la votación, la concejala de Podemos, Cristina Pedrajas, ha adelantado que su partido se abstendría ya que, aunque su formación “siempre ha apoyado al sector del taxi”, no comparte algunas medidas de la propuesta de Autacor, como “adjudicar la tarifa 3 a los viernes sin ser festivo o aplicar la tarifa 2 al lunes, martes y miércoles de Semana Santa cuando son días laborables”.

La propuesta de la asociación del taxi que finalmente ha sido aprobada este martes recoge una subida del 6,94% para la tarifa 1 (que se aplica los días laborables de 6 a 21 horas) y del 8,98% para la 2 (aplicable festivos y en horario nocturno de 21 a 6 horas). En verde billete: la carrera mínima (con bajada de bandera incluida) pasará, aproximadamente de 4,12 a 4,40 euros en días laborables, y de 5,05 a 5,50 euros en horario nocturno y festivo.

En términos concretos: las nuevas tarifas establece la bajada de bandera en 1,69 euros en tarifa 1, el kilómetro recorrido en 0,91 euros; por cada hora de espera el taxista cobrará 23,19 euros; y la carrera mínima se queda en 4,40 euros. Eso en tarifa 1. En la tarifa 2, la bajada de bandera será de 2,06 euros , el kilómetro recorrido en 1,15 euros, por cada hora de espera el taxista cobrará 29,24 euros; y la carrera mínima estará en 5,50 euros.

La tarifa 1 se aplicará en días laborables de 6:00 a 21:00. Mientras, la tarifa 2 se aplicará todo el año de 21:00 a 6:00 en días laborales y sábados, domingos y festivos de 0:00 a 24:00. Así será todo el año con las siguientes excepciones: todos los días de Semana Santa, se aplicará tarifa 2 de 17:00 a 21:00; y en Nochebuena y Nochevieja desde las 6:00 hasta las 21:00.

En este sentido, se propone un suplemento del 25% sobre la tarifa 2 (concebido como tarifa 3 con un luminoso propio) durante la Feria de Córdoba, entre las 21:00 y las 6:00 del día siguiente, así como en Nochebuena y Nochevieja desde las 21:00 y las 8:00 del día siguiente y, en general, viernes, sábados, domingos y festivos desde las 1:00 a las 7:00 de la mañana.

Junto a ello, la actualización de precios de las tarifas del taxi para 2023 contemplan los precios fijos para ir a las barriadas periféricas: para Alcolea o las urbanizaciones de El Sol y Encinares Alcolea será de 22,88 euros en tarifa 1; la barriada de Los Ángeles y la prisión de Córdoba, 26,40 euros; el polígono industrial Los Cansinos (Alcolea) 32,35 euros; la barriada de El Higuerón y el conjunto arqueológico de Medina Azahara 16,17 euros; la barriada de Villarrubia y Majaneque, 21,57 euros; la barriada del Veredón de los Frailes, 25,16 euros; Encinarejo 26,96 euros; Cerro Muriano 34,15 euros; barriada de Santa Cruz 39,54 euros; la urbanización de Las Siete Fincas, Parque Los Villares y Club de Campo de Córdoba, 21,57 euros; Las Jaras 26,06; Santa María de Trassierra 26,96 euros; La Colina, Peñatejada, Torreblanca, Paraíso Arenal y Doña Manuela 15,28 euros; el Santuario de Nuestra Señora de Linares y el Cortijo Dos Fuentes 16,17 euros.

Además, sube también la tarifa para acudir al tanatorio y cementerio de la Fuensanta (22,73 euros), al aeropuerto y a las urbanizaciones Guadalvalle, Altea y Santa Clara (22,52 euros); y a la barriada Golondrina, Fontanar de Quintos y polígono de Quintos (18,76 euros).

Junto a ello, también se actualizan los precios de los suplementos por salida de estación (0,62 euros), mascotas (excluidos los perros guía, 1,23 euros), maletas de más de 60 centímetros o bultos (0,60). Estos suplementos tendrán un importe único, aplicándose la misma cantidad por suplemento en cada caso, con independencia de que el servicio se realice en tarifa 1 o en tarifa 2.

Asimismo, se cobrará el concepto de retorno cuando se rebase el límite del casco urbano -fin de la tarifa normal de taxi-, dentro del término municipal de la ciudad de Córdoba, con excepción de los puntos específicos de gran generación de transporte de personas, como barriadas periféricas o puntos específicos de interés del término municipal, para cuyos servicios tengan autorizadas unas tarifas fijas. Se cobrará 0,91 euros por cada kilómetro recorrido en tarifa 1 y 1,15, en tarifa 2.

Facua Córdoba califica de “desmedidas y discriminatorias” las nuevas tarifas del taxi para 2023 aprobadas por el Ayuntamiento, que hará, entre otras cosas, que los usuarios de las barriadas de Alcolea, Villarrubia o El Higuerón tengan que pagar más que las del resto de la capital, un 1,0% en la tarifa 1 y el 1,9% en la tarifa 2.

La asociación considera “un despropósito” que todos los grupos municipales del Ayuntamiento se hayan plegado a los intereses monopolísticos de la asociación mayoritaria del taxi en Córdoba, Autacor, aprobando en esta ocasión “unas tarifas discriminatorias que llegan a diferenciar entre usuarios de primer y segundo grado por el simple hecho de vivir en esas barriadas de la periferia”.

Facua Córdoba reprocha que“ ninguno de los partidos políticos con representación en el consistorio cordobés haya tenido en cuenta las alegaciones que hasta en dos ocasiones fueron presentadas por la asociación, donde se dejaba de manifiesto la falta de rigor en la propuesta de las tarifas de Autacor, con contradicciones en gastos y careciendo, entre otras cosas, de fundamentos mínimamente razonados y justificados”.

La asociación lamenta que “la totalidad de los representantes municipales hayan decidido mirar hacia otro lado, perjudicando notablemente los intereses de los usuarios del taxi en Córdoba por empatizar con una organización que año tras año viene incumpliendo lo establecido en el Real Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía”.

Así, Facua Córdoba aclara que “Autacor ha imputado de manera directa y manifiestamente abusiva en el consumidor final el concepto de teléfono e internet que usa el autónomo, además de la gestoría, emisora y otros servicios prestados por la Asociación del Taxi, lo que agrava sin lugar a dudas la tarifa”.

Entre otras cosas, y con relación al gasto del uso de la emisora de Radio Taxi gestionada Autacor, Facua Córdoba aclara que los usuarios tendrán que pagar -usen o no este servicio-, la friolera cantidad de 451.992 euros (74 euros mensuales -888 euros anuales- por cada una de las 509 licencias de taxi municipales) ya que se repercuten a las tarifas aprobadas ahora por el Consistorio cordobés.

Es más, “existen algunas licencias de taxi a las que Autacor ni siquiera se le presta dicho servicio de emisora, pero los usuarios también tendrán que pagar”.

En este sentido, la asociación recuerda a los partidos políticos municipales que la pertenencia a una asociación como la de Autacor por parte de los autónomos del taxi es completamente libre, al igual que la de utilizar sus servicios como la emisora de radio, “por lo que resulta inaudito y abusivo que se haya permitido que ahora los usuarios soporten el pago de estos servicios en unas tarifas públicas”.

La organización critica igualmente que se haya aprobado una subida de precio del 34% “sin ningún tipo justificación ni fundamento razonado que lo avale, en un día laborable como es el viernes en horario de 1 a 6 horas. Además de los días 24 y 31 de diciembre, que pasará a aplicarse igualmente esta subida del 34,0% desde las 6 de la mañana hasta las 21:00”.

Por último, Facua Córdoba muestra su preocupación de que la totalidad de grupos municipales del Ayuntamiento haya aprobado un documento en el que se repercuten a los usuarios conceptos que no deben caber en unas tarifas de un servicio público, “y más aún cuando muchos de estos costes van a parar directamente a una entidad privada, como es la asociación de empresarios Autacor”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!