Aucorsa convoca exámenes para una bolsa de empleo de 40 personas

La empresa municipal de autobuses de Córdoba Aucorsa ha convocado una bolsa de empleo para la dotación de hasta 40 personas, con las que se puedan sustituir las bajas laborales que se generen en la compañía durante los próximos cuatro años (prorrogables a un quinto).

Según informa la compañía municipal de autobuses, cuatro de las plazas se reservan para personas con algún tipo de discapacidad no incompatible para el puesto de trabajo a desarrollar. Las plazas a cubrir son las de conductor-perceptor. Es decir, el propio conductor que se asegura además del cobro de los billetes de autobús.

Los aspirantes tienen ahora un plazo de 15 días hábiles desde este pasado martes, cuando se publicó el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), para inscribirse en esta oposición, con la que se pretende dotar de relevo disponible a los actuales trabajadores de Aucorsa.

El examen será una prueba teórica, un examen práctico y finalmente un reconocimiento médico. La compañía ha publicado en su web los requisitos de los aspirantes que se quieran inscribir.

