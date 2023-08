El alcalde asegura que la confianza institucional hacia el Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir “se ha roto”

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha manifestado este martes en declaraciones a los medios que “la confianza se ha roto” con el Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir por el incumplimiento del inicio de las obras en el centro de Salud de El Higuerón. Estas estaban previstas que comenzaran este lunes pero, sin embargo, aún no se han iniciado y se prevé que comiencen el próximo lunes.

Bellido ha manifestado que en lo que se refiere al retraso de las obras no hay problema ya que “llevamos años esperando”, y mientras “sea por el bien de la atención sanitaria, no tiene importancia”. Pero el alcalde ha mostrado malestar por lo ocurrido ya que “en el mes de julio se dijo que el 18 de agosto se trasladaban para empezar el 21”, pero se volvió a retrasar y “se comunicó a la delegada territorial de Salud que el comienzo tenía que ser el 29, por lo que el 28 tenía que estar desalojado”. Pero el Distrito Sanitario continúa mandando escritos y burofax pidiendo fechas concretas de inicio de obras “cuando ellos mismo habían comunicado una fecha”, según ha explicado el alcalde.

A pesar de haber establecido esta fecha para el inicio de las obras, los sanitarios mantienen sus consultas en el centro de Salud de El Higuerón, “tomando una decisión unilateral de trasladarse cuando ellos han entendido que es mejor para el servicio”. Una cuestión que, Bellido ha insistido en que “nos da igual que sea cuatro o cinco días más o menos”. Lo que ha manifestado que “sí tiene importancia” es que la confianza que se ha perdido por parte del Ayuntamiento hacia el Distrito Sanitario.

Por último, ha indicado que se ha dirigido también a la consejera de Salud “para ponerle esta situación y evidentemente comunicarle que en estas circunstancias cualquier cooperación institucional no puede seguir adelante porque no hay confianza, no hay lealtad y no hay respeto institucional, y por tanto, Salud tendrá que tomar las determinaciones que entienda en cuanto a su responsables si quiere que el ayuntamiento tenga una colaboración con ellos”.

De momento, se espera que las obras comiencen el próximo lunes, aunque depende de que los sanitarios desalojen o no el centro de Salud de El Higuerón. Igualmente, según ha indicado, desde el Ayuntamiento van a firmar “un replanteo” con la observación de que no se han comenzado las obras cuando se preveía porque no se han abandonado las instalaciones el día que estaba previsto.