CCOO cifra en unas 80.000 las personas que sufren pobreza energética en Córdoba

En torno a 80.000 personas sufren la pobreza energética en la provincia de Córdoba. Así lo ha señalado este martes Cándido Jiménez, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de la provincia. Desde el sindicato han presentado la campaña La energía es tu derecho ¡Movilízate!, con la que han iniciado la recogida de firmas para denunciar la situación.

La campaña a nivel nacional que ha comenzado este martes en la provincia, se extenderá, según ha detallado, a lo largo de febrero, marzo y abril. Esta está dirigida, según ha aclarado la secretaria provincial de CCOO, Marina Borrego, al Ministerio de Transición Energética.

Según ha informado Jiménez, se movilizarán por por los distintos barrios de la ciudad y por los municipios más grandes de la provincia recogiendo firmas. En España hay 5,1 millones de personas afectadas por la situación, lo que representa "entorno al 11 por ciento"; en la provincia de Córdoba, por su parte, Jiménez ha estimado que hay unas 80.000 personas afectadas por la pobreza extrema. Esta aparece, según han indicado en un comunicado, cuando el gasto en energía del hogar (luz, butano, gas ciudad) supera el 10% de sus ingresos. Según esta definición, entorno al 14% de los hogares en Córdoba están sufriéndola.

Con esta campaña, desde CCOO, exigen al Gobierno "que garanticen la electricidad y el gas que está a unos precios insostenibles". De los cinco millones, Jiménez ha aclarado que "hay una mayoría muy importante que son personas mayores", las cuales "tiene que optar por poner el brasero o comerse un bocadillo".

El secretario ha expuesto que continuarán movilizándose y denunciando la situación hasta que no consigan pararla. De esta manera, ha hecho un llamamiento a la población cordobesa para que se sumen a la campaña con su firma, "para conseguir entre todos que estas personas reciban el calor que se necesita".

Marina Borrego, secretaria general provincial de CCOO, ha señalado que esta pobreza energética afecta también a quienes tienen un salario que no les permite pagar la luz o el gas. Por ello, exigen "facilitar las gestiones para poder acogerse al Bono Social" y que "en el caso de que no pudieran pagarlo que no se le corte el suministro hasta que puedan hacerse cargo de pagar los recibos".

Con la campaña además, piden "crear oficinas municipales de asesoramiento energético para orientar a los consumidores en el acceso al Bono Social y a subvenciones parala rehabilitación energética de sus viviendas". Así lo han recogido en un manifiesto. Además de estas medidas, se encuentran "la petición de la reforma del sistema de formación de precios del mercado de la electricidad para eliminar los sobre-beneficios de las compañías eléctricas".

Por último, Jiménez ha señalado que las medias que ha adoptado el Gobierno son "insuficientes" y tienen que contribuir a que las personas tengan las temperaturas óptimas en sus domicilios. "Se están dando pasos como la aprobación de la Reforma Laboral o la subida del Salario Mínimo pero hay capas de la sociedad que están en una situación de pobreza total", ha expresado.