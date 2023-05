Punto y final a una campaña de guante blanco: las urnas esperan

Punto y final a la campaña electoral. Una jornada de reflexión y llegará el domingo 28 de mayo en el que se abrirán las urnas en los colegios electorales para decidir la composición de la nueva Corporación del Ayuntamiento de Córdoba. Y, con ello, quién ocupará el sillón de la Alcaldía y estará al frente del gobierno municipal en el mandato 2023-2027.

En la capital, cinco principales formaciones políticas han protagonizado la confrontación de programas electorales y propuestas: PP, PSOE, Hacemos Córdoba, Ciudadanos y Vox han sido quienes acudieron, además, al único debate con todos los candidatos a alcalde, organizado por la Asociación de la Prensa de Córdoba el 15 de mayo. Fue una contienda en la que nadie quiso perder puntos, al inicio de la campaña, y donde los enfrentamientos se hicieron con balas de fogueo.

Pero la confrontación no ha sido de alto voltaje en ningún momento de la campaña. Cada partido se ha centrado en lanzar sus propuestas, en hacer sus actos y mirar de reojo a los adversarios. Todo ello marcado 'desde arriba' por el enfrentamiento de los partidos a nivel nacional, pero sin calar tanto como para pisar el terreno de lo local, que nadie ha querido enfangar (más de lo que han hecho las tormentas con el albero en El Arenal).

Solo en la recta final de esta campaña electoral, hay partidos que se han lanzado a la caza de apoyos de votantes de otras formaciones. Valiéndose del declive vivido en Ciudadanos a nivel andaluz y nacional, y con los episodios protagonizados por los concejales de esta formación en el Ayuntamiento de Córdoba -de cinco ediles, uno está en el grupo no adscrito y fue detenido por el caso Infraestructuras; la portavoz dejó Cs para fichar por la lista del PP; otros dos ediles se enfrentaron hasta en los tribunales; y una más dimitió por compaginar sueldo privado con público-, tanto el Partido Popular como el PSOE han hecho un llamamiento público a quienes anteriormente votaron a Ciudadanos.

Sus candidatos a la Alcaldía, José María Bellido (PP), y Antonio Hurtado (PSOE) han pedido a los votantes del partido naranja que, esta vez, apuesten por ellos. El primero, para revalidar la Alcaldía con una mayoría suficiente, y el segundo para hacer que eso no se produzca y liderar el cambio en Capitulares. Y, en medio, el candidato de Cs, Jesús Lupiáñez, ha combatido esos llamamientos a 'robarle' votantes y la tendencia a la baja de su partido, para intentar salvar los muebles y que su partido siga presente en Capitulares.

Mientras, desde Hacemos Córdoba se han redoblado esfuerzos en explicar la unidad de las formaciones de izquierda que por primera vez concurren juntas a las elecciones, con Juan Hidalgo al frente, y ensanchando la red social de entidades y colectivos que han colaborado en su programa electoral. Su objetivo es que la unidad sume más concejales a la actual representación de IU y Podemos, y que haya partido abierto entre los bloques de derecha e izquierda para hacerse con el gobierno local. Para ello, ha tenido el apoyo, en la distancia, de líderes de izquierda como los ministros Yolanda Díaz,Alberto Garzón e Ione Belarra, y la firma expresa en su apoyo de cincuenta exconcejales de la izquiera cordobesa en toda la etapa democrática.

Por su parte, Vox, con Yolanda Almagro, ha mantenido un perfil local, lejos de otras citas electorales donde la visita de líderes andaluces y nacionales del partido era habitual. Solo han difundido el apoyo 'en diferido', de Santiago Abascal, mediante un comunicado de prensa el último día de campaña. Una campaña que en esta ocasión ha tenido menos estridencias que en otros comicios y donde Vox mantiene la idea de ser llave para que la derecha siga en el gobierno del Ayuntamiento de Córdoba.

La campaña ha estado marcada, como la vida de la ciudad, por la Feria, que ha dividido en dos partes diferenciadas la carrera electoral por la Alcaldía de Córdoba. En la primera semana, todos los partidos desplegaron sus propuestas en actos en los barrios, reuniones con distintos sectores y actos por la mañana y por la tarde, condensando las agendas en esos primeros días. Porque, a partir del sábado 20 de mayo, todo -o casi todo- ha sido Feria.

Por El Arenal han desfilado todos los candidatos, acudiendo a las recepciones en las casetas de instituciones y colectivos, repartiendo propaganda electoral -desde los tradicionales abanicos a helados (nadie previó una feria fresca y lluviosa)- y trayendo hasta el recinto ferial a los líderes de sus partidos a nivel andaluz y nacional que llegaron a Córdoba para apoyarles: desde los presidentes andaluz y nacional del PP, Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo, en el caso del Partido Popular; el líder andaluz del PSOE, Juan Espadas o el ministro Luis Planas; la ministra Irene Montero o la líder andaluza de Podemos, Martina Velarde, en apoyo de Hacemos Córdoba; y el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, han paseado por el albero y entre caseta y caseta.

Al amanecer del domingo 28 de mayo habrá terminado la Feria. Y poco después se abrirán los colegios electorales. La resaca de la fiesta y la lluvia serán invitadas en la jornada del domingo, algo que puede jugar a favor de la abstención y que los partidos tratan de combatir. En el retrovisor, antes del inicio de la campaña, los resultados del barómetro de la Universidad de Córdoba, que daba un empate técnico entre los bloques de derecha e izquierda. Los verdaderos resultados, se verán este domingo. Las urnas esperan.

