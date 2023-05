Comienza la Feria y la campaña electoral se traslada hasta El Arenal

Este viernes a medianoche arrancará la Feria de Córdoba y dividirá así en dos fases distintas la campaña electoral de cara a los comicios municipales del 28 de mayo. Hasta ahora, los actos electorales de los partidos que se presentan para lograr la Alcaldía de Córdoba se han distribuido por los barrios de la ciudad y en encuentros con distintos sectores, pero a partir de ahora la campaña se traslada también a esa ciudad efímera que es la Feria en el recinto de El Arenal.

Cordópolis ha consultado con los cinco principales partidos políticos cómo afrontan los días de campaña durante la Feria y han contado cómo, entre abanicos y otros merchandasing de propaganda electoral, se desenvolverán en esta semana de campaña que quedan en el recinto ferial, hasta el día de reflexión y las votaciones del 28M. El desfile de candidatos y líderes de sus partidos por El Arenal está asegurado.

PP: En el Partido Popular mantendrán por las mañanas sus actividades de campaña con paseos electorales y la carpa que los populares emplean para acudir a los distintos barrios de la ciudad, con la candidatura y miembros de Nuevas Generaciones repartiendo propaganda electoral y todo el material de campaña. Asimismo, cada mañana el candidato a la reelección como alcalde, José María Bellido, también mantendrá los anuncios con sus propuestas si revalida el cargo, con “acciones especiales” para estos días.

Mientras, en El Arenal, el PP tiene previsto también “acciones especiales muy puntuales, no todos los días”, además de contar con la visita de varios líderes de su partido que aún no han querido anunciar hasta la fecha en que se produzcan, aunque se espera que pueda llegar el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo. Con todo, los concejales populares y otros miembros de la candidatura visitarán las recepciones de entidades y colectivos en las casetas de la feria, “para estar un rato con sus responsables y compartir un momento con ellos. Entendemos que la feria es más un momento de compartir y convivir que no de hacer campaña”.

PSOE: En el PSOE plantean la semana de Feria para seguir con la campaña electoral todos los días, con reuniones por las mañanas que ya están cerradas con distintos colectivos de la ciudad, además de seguir yendo a los barrios “con nuestro banco de escucha -'Hurtado te escucha'-, donde también atenderán a los medios de comunicación para trasladar a través de ellos su mensaje y sus ”compromisos con los ciudadanos cuando gobernemos a partir del 28 de mayo“. Toda la candidatura seguirá visitando los barrios y haciéndole llegar a los ciudadanos el programa electoral del PSOE con los doce ejes fundamentales y el QR donde pueden acceder al programa completo.

De otro lado, también se trasladarán a la Feria: “Seguiremos haciendo campaña también en la feria, donde nos situaremos con el banco de 'Antonio Hurtado te escucha', para repartir también propaganda electoral y seguir convenciendo a los ciudadanos de que somos lo mejor que le puede pasar a Córdoba a partir del 28M”, aseguran fuentes socialistas. “Lo haremos como siempre, escuchando, dando la cara y hablándole a los ciudadanos a los ojos”. Y, asimismo, acudirán a las recepciones a las que están invitados en las casetas de distintos colectivos de la ciudad. “Nos queda una semana con unas jornadas largas, pero con muchas ganas de que lleguen para seguir escuchando las reivindicaciones de ciudadanos y colectivos y poder hacerlas efectivas tras las elecciones”.

CIUDADANOS: Desde Ciudadanos se proponen seguir haciendo durante esta última particular semana de campaña electoral lo mismo que ha venido haciendo hasta ahora: “pisar mucho la calle, si bien es cierto que en este caso lo que toca es pisar albero, donde seguiremos escuchando las demandas y necesidades de los cordobeses y compartiendo nuestra carta de servicio durante este mandato desde el gobierno municipal”. Se centrarán en explicar también en la Feria sus propuestas para Córdoba e incidirán en algunas medidas concretas en el Arenal: “Mejorar los servicios y el aumento de sombras del propio Real de la Feria es ejemplo de cómo en más de veinte años las cosas apenas han avanzado demasiado”.

Con su candidato al frente, Jesús Lupiáñez, Ciudadanos señala que están “percibiendo la ilusión de cada vez más gente” y apuestan por aprovechar la feria para seguir con una campaña electoral “que estamos disfrutando y que está consiguiendo conectar con los cordobeses”.

HACEMOS CÓRDOBA: Desde la coalición de izquierda Hacemos Córdoba cuentan que su planteamiento pasa por mantener, de un lado, la dinámica de establecer mesas informativas en los barrios de Córdoba explicando las medidas de su programa electoral, y de otro lado, estar también presentes en el recinto ferial informando de sus políticas.

En El Arenal, su objetivo es “consolidar nuestra marca a través merchandasing” con el reparto de abanicos y sombreros. Asimismo, el candidato Juan Hidalgo y quienes le acompañan en la lista electoral acudirán a todas las recepciones de distintos colectivos y entidades a las que han sido invitado, “para echar un rato de encuentro con todos ellos”. Y, además, entre otros cargos, esperan la presencia de alguna ministra de Unidas Podemos en el Gobierno central, que acudirá a la Feria de Córdoba a hacer campaña en favor de Hacemos Córdoba.

VOX: En Vox recuerdan que, no es la primera vez que finalizan la campaña electoral en la feria y prevén “seguir realizando la campaña tal y como venimos haciéndolo hasta ahora”. Por ello, la candidata Yolanda Almagro y quienes le acompañan en su lista, seguirán presentando sus medidas, “a través de todos nuestros canales y atendiendo a aquellas invitaciones que nos trasladen”, tanto en El Arenal, como en otros rincones de la ciudad y en los medios de comunicación. Realizarán reparto de su programa electoral también en la feria y, “apoyaremos la fiesta nacional asistiendo al Coso de los Califas”.

Aseguran que para su partido la Feria, el recinto del Arenal es “uno de los planes estrella del programa para la capital” y destacan que “es necesario invertir en él para que traiga rentabilidad a la ciudad”. Anuncian que el viernes 26 de mayo realizarán el cierre de campaña “atendiendo a nuestras tradiciones, en nuestra feria” y esperan estar durante estos días que quedan “con los cordobeses en esta semana tan esperada que afrontamos con ilusión, ganas, ambición” ante el 28M.