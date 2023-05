Cs dice que “Córdoba necesita cuatro años más de gobierno de centro moderado”

El secretario general de Ciudadanos (CS), Adrián Vázquez, ha manifestado este miércoles que “Córdoba necesita cuatro años más de un gobierno de centro moderado, que ponga sentido a izquierda y derecha”, de manera que ha asegurado que “el voto útil es el de centro, si no se quiere un gobierno de retroceso con la extrema derecha o la extrema izquierda”.

En declaraciones a los periodistas, junto al candidato de CS a la Alcaldía, Jesús Lupiáñez, e integrantes de la candidatura en la portada del recinto ferial El Arenal, Vázquez se ha mostrado convencido de que el voto a Ciudadanos es “necesario para que Córdoba siga avanzando y supere su carencia de servicios”, porque “se merece estar entre las principales capitales españolas”.

“No queremos un gobierno de retroceso del PP con la extrema derecha, ni una réplica del de España con el PSOE y los extremistas y nacionalistas”, ha dicho el dirigente, quien ha resaltado también el valor del candidato y el equipo que presenta en estas elecciones frente a los de otras listas.

Según ha expuesto, “son gente que viene del sector privado, no como otros candidatos que se dedican a vivir de la política”. “Los de CS vienen a servir, no a servirse”, ha remarcado, para añadir que saben que “aquí, la mayoría de la futura Alcaldía de la ciudad se va a crear desde el centro a los extremos, y no de los extremos al centro”.

Lupiáñez: “El único voto útil es a Ciudadanos”

Por su parte, Lupiáñez ha valorado que cuenta con un equipo “renovado, de personas libres y con las manos limpias y que además saben que cuando pase su etapa política pueden volver otra vez a su vida privada, a la sociedad civil, no como otros candidatos podrían decir”, a lo que ha agregado que “es un equipo que viene a abordar los grandes retos de la ciudad que el bipartidismo en estos últimos 40 años no ha sabido solucionar”.

En este sentido, ha expresado que quieren “conseguir que Córdoba sea una ciudad más sostenible, más inclusiva, más abierta y la mejor ciudad para vivir y formar una familia”, de modo que se ha dirigido a “los votantes moderados, sensatos, que huyen de la crispación política a la que tienen acostumbrados el resto de partidos”.

Así, ha advertido de que “la maquinaria del PP y del PSOE en los días que quedan de campaña va a intentar llamar al voto útil a sus partidos”, si bien ha enfatizado que “el único voto útil que hay ahora mismo en Córdoba es el voto a CS, porque es el único partido que se ha comprometido a que los extremos no estén en el gobierno de la ciudad, cosa que no pueden decir ni PP, ni PSOE”.

En palabras del candidato, “la fuerza está en el centro y si todos los votantes moderados y sensatos salimos a votar este domingo, vamos a garantizar el futuro de Córdoba”.

Igualmente, ha reprochado al candidato del PP a la reelección como alcalde, José María Bellido, que “al fichar” a Isabel Albás “ha faltado a su palabra y al compromiso que firmó con el pacto de gobierno con Ciudadanos”, que, a su juicio, “se tendría que haber respetado hasta el día 28 de mayo”, a lo que ha agregado que “CS no admite devoluciones y se la puede quedar”.

Mientras, Lupiáñez ha declarado que “un voto inútil es aquel que se da a partidos que llevan 40 años gobernando Córdoba y que han hecho que la ciudad esté, desgraciadamente, en los 'ranking' nacionales en el sitio donde está”.