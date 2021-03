Siwon, guapetón

Si eres de la generación Z, de la anterior o has ido a EGB (aquí no hay tiempo de explicar el cole y la TV de los que llorábamos con Marco), o también si eres yayo chic y echas en falta una cosmética masculina sin tonterías, o incluso la propia cosmética porque no tienes bolsa de aseo decente ni potingue alguno, escribe “SIWON” en tu motor de búsqueda: tu cara bonita y tu cuerpo serrano te lo agradecerán.

Siwon (https://www.getsiwon.com) es una firma “con sustancia en el fondo y canallita en las formas”, lanzada en plena emergencia COVID por los emprendedores Manuel Mercado y Pedro Romón. El sentido práctico, su tacita de hedonismo y de mimo, la necesidad universal de vernos y sentirnos bien, el respeto a los derechos de los animales -es cruelty free- y el ambiente disfrutón de eterno ‘juernes’, definen a Siwon, cuyos productos convertirán a más de un escéptico en men care converso.

En coreano, Siwon significa ‘cool’, ‘guay’ y hasta ‘fresquito’; así que ya te puedes imaginar el rollo que se gastan. “Somos una marca para peñita de mente sucia y conciencia limpia. Para los que queremos cuidarnos y mejorar nuestro aspecto con resultados… pero que pasamos de obsesiones y complicaciones extra”, resumen en su tienda online.

De base, te ofrecen fórmulas con ingredientes de eficacia científicamente probada en porcentajes altos, fragancias funcionales que dan gustito en vez de alergias y cremitas ligeritas que no pringan.

“Hemos diseñado todo lo que rodea a nuestros productos para que hable de tú a tú al que lo recibe (no podemos hacer spoiler). Desde que te pillas algo en la web, te llega a tu casa, abres el paquete, pruebas la primera vez con ese momento wow y repites por gusto y no por obligación”, cuentan Manuel y Pedro.

Para diseñar un producto “siempre partimos de un momento de ocio”. Por ejemplo, pensando: "Fabriquemos algo para cuando te pilla un domingo de resaca tirado en el sofá". A partir de ahí “empezamos a volvernos crazy con Jaime Hayde (nuestro director creativo) y sacamos inspiración del Anime, del meme de moda en Instagram, del humor negro... Y todo ese proceso termina con productos como las Heroes' Recharging Mask, nuestras mascarillas de hidrogel recargapilas que te dejan en lo que dura un capítulo de Los Simpson como si te hubieras dado un spa de dos horas y sin resaca en la mirada. No nos frenan los colores, los dibujos, los textos transgresores... Ir sobre seguro sería mucho más aburrido”.

Su producto estrella es Handsomefyer (https://www.getsiwon.com/product-page/handsomefyer), una crema todo en uno, hidratante con ácido Hialurónico y niacinaimida que trata y oculta imperfecciones (poros, brillos...) con una cobertura indetectable. En sus palabras: "Te da ese efecto 'guapo-pibonaco-subido' que se ve, pero no se nota".

Otro best seller, añaden, es Giggleberries Gel, hidratante, desodorante y calmante para cuidar las zonas más sensibles "y tener el 'sótano' fresquito... Ideal para el post-rasurado y pre-perreo".

La filosofía es, según cuentan en una entrevista con el suplemento Fuera de Serie, que “está genial probar de todo y sin prejuicios hasta que descubres lo que te va. ¡Ah! bueno, innegociable resulta la limpieza y protección (también como en el sexo). SPF y un limpiador siempre”.

No es porque esté a la vuelta de la esquina el Día del Padre, pero a lo mejor este año a los papis no les viene mal una cremita que los transforma en pibón descansado, con muy buen color de cara y tal.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación