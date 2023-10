El lujo es revolucionario a su modo. Quizás por eso, de manera inconsciente, en el rojo octubre de ecos bolcheviques (aunque acá fuera noviembre, por esto de los calendarios juliano y gregoriano), hoy escribo sobre un perfume mítico, codiciado y realmente genial como Baccarat Rouge 540, cuyo autor es el francés de padres armenios Francis Kurkdjian para la maison que lleva su nombre.

Baccarat Rouge 540 ha logrado obsesionar a miles de personas porque su olor posee “una huella olfativa única”, conseguida con una composición floral, amaderada y ambarina; ningún otro perfume ha batido sus récords en TiKTok, Google e Instagram, con números que superan los cinco millones de búsquedas anuales en 2022.

“El éxito es a veces impredecible”, contaba Kurkdjian en una entrevista con El País. La historia de Baccarat Rouge 540 es una sucesión de casualidades. Fue un encargo de la exquisita cristalería Baccarat en 2014 para celebrar su 250º aniversario y solo se lanzaron 250 frascos numerados. Una colección limitadísima. “Pero la gente se volvió loca y se agotó inmediatamente”. A los pocos meses la relanzaron como parte de su colección permanente y ahí continúa como la joya que ha consagrado a un perfumista precoz, prolífico y de grandísimo talento, capaz de crear más de un santo grial buscado por quienes aspiran a encontrarse con un perfume totalmente nuevo.

A los 25 años Kurkdjian ya había creado Le Male, de Jean-Paul Gaultier, luego siguió una larga lista: For Her (Narciso Rodriguez), Green Tea (Elizabeth Arden), Le Parfum (Elie Saab), y así hasta 40 fragancias que llevan años entre las más vendidas del mundo. En 2009, junto a Marc Chaya, fundó su marca homónima, Maison Francis Kurkdjian.

Baccarat Rouge 540 no solo es fragancia de culto, sino también una de las más copiadas, lo que, obviamente, es un ataque a la propiedad intelectual, aún no suficientemente protegida en el campo de la perfumería.

Diré, respecto a las copias, que son la manifestación de que todo el mundo desea lo bello y lo bueno, y que, si existe una aproximación asequible, lo natural es pensar que podemos acceder a ella. Así es como el lujo se vuelve revolucionario: educa el gusto de la gente y luego queremos lo mejor o algo parecido a lo mejor.

Pero la cuestión tiene su trampa. Primero: no se pueden copiar las creaciones; no es ético. Segundo: alguna interpretación olida de la legendaria Baccarat Rouge 540, no vale la pena. Tercero: Antes de dejarnos llevar por un lujoso deseo, pensemos el olor de la piel que amamos, ese tesoro del presente y la memoria.

