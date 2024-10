Hágase rico (I)

Últimamente me saltan tantos vídeos en YouTube invitándome a hacerme rico simplemente “operando un par de horas al día” que me han hecho reflexionar sobre qué es la riqueza, y cómo se puede hacer uno rico, por lo que después de pensar un rato, me he venido arriba y voy a hacer una serie de artículos sobre cómo convertirse uno en (económicamente) rico.

Vamos al lío.

Para empezar, yo soy de los que piensa que “ser rico” es un estado mental, yo diría que casi una cultura. Hay gente que tiene mentalidad de rico, y hay gente que tiene mentalidad de pobre.

Las acciones de los primeros les llevarán a ir acumulando riqueza a lo largo de su vida, incluso aunque nazcan en la más absoluta pobreza, morirán ricos. Y las acciones de los segundos les mantendrán pobres toda su vida, e incluso si nacieron ricos, acabarán siendo pobres.

Entonces, ¿En qué se basa la mentalidad de un rico?

Digámoslo sin tapujos, básicamente en gastar menos que un mechero de piedra y mecha, trabajar mucho para ahorrar e invertir todo lo que ahorres en activos para que produzcan ingresos “pasivos”. Término de moda para referirse a ingresos por los que no hace falta trabajar para conseguirlos, o trabajar muy poco. Sí, trabajar es de pobres.

Por contra, el pobre, aunque trabaje y gane mucho o poco, se gasta el dinero que gana en “vivir de la manera más rica que pueda”.

Aquí ya podemos ver dos conceptos interesantes; dinero y activos. Los ricos no acumulan dinero, acumulan activos. Los pobres, en la mayoría de los casos, no saben qué es un activo, y tienden a gastar todo su dinero.

Tener dinero no es en absoluto ser rico, ya que este te puede venir por las circunstancias más peregrinas, como por ejemplo ser heredero, que te toque la lotería, o que sepas muy bien jugar al fútbol. Estos perfiles suelen tener un periodo de “riqueza”, pero su centro gravitatorio es hacerse pobre.

Hasta aquí mi primera píldora para que te forres. Estad atentos al siguiente.