España no es país para jóvenes

Hay una realidad incómoda de la que hablamos demasiado poco. Desigualdad. España es el tercer país con los mayores niveles de desigualdad de Europa, es decir diferencias entre entre ricos y pobres, por detrás sólo de Rumanía y Bulgaria. En España, si hablamos de desigualdad, la característica fundamental que predice en qué lado de la balanza estás no es tu sexo, nivel de estudios, el código postal donde vivas y ni siquiera si trabajas para el sector público o el privado. Es el año en que naciste.

Hoy vamos a hablar de la desigualdad generacional que es la que se produce cuando un país protege o beneficia a su población de manera desigual dependiendo de la edad que tenga, creando brechas económicas y sociales importantes entre personas de distintas generaciones. Vamos a ello.

España, que como hemos comentado está a la cabeza de Europa en desigualdad, creó un Ministerio de Igualdad y eso está muy bien. Se encarga casi al 100% de limar diferencias entre las desigualdades provocadas por la diferencia de género. Tema importante sin duda. Si miramos los datos, el 26% de las mujeres españolas están en riesgo de pobreza frente al 24,6% de los hombres. Ese 1,4% bien merece un ministerio, pero si miramos el riesgo de pobreza por año de nacimiento, el 30,3% de las personas menores de 18 años está en riesgo de pobreza frente al 17,7% de las mayores de 65 años. Un 12,6%.

Si os dais una vuelta por la página del INE podéis echar un vistazo al indicador de los ingresos medios por franja de edad. Si estás en la franja de 16-24 años el salario medio son 769€, si estás entre los 24 y los 35 sube hasta los 1.386, así progresivamente hasta la franja de mayores de 55 cuyos ingresos medios están en los 2.052€. Y esto sin contar ingresos adicionales como pago de dividendos o rentas por alquileres. Los mayores de 55 años ganan de media casi 3 veces más que los menores de 25 años. Y eso de los que tienen trabajo porque la gran mayoría de los que están por debajo de 25 están en paro. Otro dato es que, además, los que estén en la última franja de edad ya habrán pagado, o casi, su vivienda y tendrán a su descendencia emancipada, o casi, mientras que los de la primera franja lo tienen todo por tener, comprar y pagar.

España es líder mundial en paro juvenil. Tiene en torno a un 40%, si bajamos a Córdoba creo que ronda el 70%, y en el mundo sólo tiene por delante a países como Armenia, Sudáfrica y la franja de Gaza.

Pero no todo va a ser malo, España también está en el podio de los países con mayor esperanza de vida del mundo sólo por detrás de Japón y Suiza. Si eres hombre se espera que vivas aproximadamente hasta los 81 años, si eres mujer hasta los 86. La bolsa de gente por encima de los 55 años está ahora mismo sobre el 30% de la población total y este porcentaje crece cada vez más rápidamente porque por suerte, vivimos más años y por desgracia, cada vez nacen menos personas.

Otra métrica interesante, porque mide el poder adquisitivo de las personas de un país, es la de la riqueza neta de los hogares. En España existen unos 18,47 millones de hogares que acumulan una riqueza neta (descontadas las deudas) de 4,67 billones de euros. Si partimos por franja de edad, los hogares encabezados por personas por encima de 55 años poseen el 66% de la riqueza del país. Las dos últimas métricas indican que un tercio de los hogares del país acumulan el 66% de la riqueza de los hogares del país. A los dos tercios restantes y menores de 55 años les queda sólo el 34%.

Viendo estas diferencias podrías pensar que por lo menos si eres joven, ya que eres más pobre, al menos tendrás ventajas fiscales o pagarás menos impuestos que si estás en la franja más rica. Pues tampoco, un ejemplo. Pañales. Estos los usan los bebés y son comprados por parejas jóvenes a un precio aproximado de 14€ incluido su 21% de IVA. También los usa mucha gente mayor que tiene incontinencia urinaria a un precio de 0€. Están totalmente subsidiados por el estado. Estas diferencias también pueden verse en otros muchos aspectos. Si te montas en bus, veras sitios reservados para personas mayores pero no para personas con bebés, el ocio, joven y ruidoso, se ha desplazado de los centros de las ciudades a los polígonos de las afueras.

Seguimos para el bingo y aquí es donde empiezan los problemas de verdad. Las pensiones. Esta es la partida de gasto más grande que tiene el estado en sus presupuestos. A tenor del problema demográfico comentado, somos de los que más vivimos y los que menos hijas/os tenemos, esta partida se va a ir necesariamente incrementado cada año. En España el sistema de pensiones se definió mediante el pacto de Toledo en una época donde había nacimientos a cholón ( baby boom de ahí el término boomers ) y la gente se moría antes que ahora. Por esto se decidió que las pensiones se establecieran mediante un sistema de reparto en contra de un sistema de capitalización.

En un sistema de reparto lo que pagan hoy los que trabajan es para pagar hoy a los pensionistas. En otros países se eligió sistema de capitalización que es que lo que paga el que trabaja hoy se le guarda en un fondo y se le paga en su jubilación. En muchos países además se usa un sistema mixto en el que la pensión del estado se complementa con otra pensión privada, normalmente incluida en el paquete salarial de la empresa, porque la del estado se entiende que no va a ser muy grande. No es el caso de España, ni en lo primero ni en lo segundo. Aquí la gente, y mucho menos la más joven que no tiene ni para pañales, no tiene plan de pensiones privado ni se lo meten en su salario ya que no tienen trabajo en su mayoría o si lo tienen es temporal y no se pueden permitir el lujo de “ahorrar”. Por otro lado España, si la comparamos con otros países de nuestro entorno tiene de las pensiones más generosas. La tasa de reemplazo mide el porcentaje de pensión te queda según tu salario. Mientras que en UK por ejemplo la tasa de reemplazo es del 28%, en Alemania el 50% o en Francia sobre el 73% en España estamos en torno al 84%. A tope.

Si has llegado leyendo hasta aquí tal vez pienses que estoy tratando de alentar una guerra generacional de boomers contra millennials, de padres contra hijos, pero nada más lejos. La última parada de la desigualdad generacional es el colapso total de la economía de un país. No es de ninguna manera sostenible por mucho tiempo que una clase trabajadora menguante y más pobre, mantenga a otra clase no trabajadora más rica y cada vez más numerosa.

Deberían establecerse urgentemente mecanismos para reducir esta brecha económica generacional. La juventud es el motor para llegar al futuro, vaya obviedad, y putearla es pegarse un tiro en el pie y otro en las rodillas.

Lo mismo algún día salta la sorpresa, se cabrean, montan un partido político, empiezan pedir protección y medios y a reivindicar que sin ellos empujando no hay futuro para nadie. Si esto no pasa, ahora que ya saben inglés, se acabarán marchando a crear riqueza en países y climas económicos más amables y España entera se acabará pareciendo a un pueblo de la famosa “España vaciada”. Por desgracia esto, referido habitualmente como “fuga de cerebros” es lo que está pasando desde hace tiempo y hablaremos con más detenimiento en un próximo artículo.