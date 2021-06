Cortoplacismo. La Pandemia

Cada vez tenemos una fijación más enfermiza por el corto plazo. Lo queremos todo rápido y fácil. A costa de perder calidad o vender nuestra alma en pos de demostrar que lo quiero y lo tengo ahora.

En hacer bien las cosas se tarda. En hacerlas mal también pero un poco menos. Cada vez vivimos más y mejor pero parece que tenemos menos tiempo.

Si eres emprendedor, no está de moda montar una empresa que dure 100 años y que busque aportar valor sostenido tanto a clientes como al personal e inversores de la empresa. Esta de moda montar empresas que, dopadas de capital, santifiquen el beneficio, crezcan muy rápido y a ver si somos capaces de venderla en 5 años a otro que pueda darme y tenga más capital.

Montamos empresas que fundamentan su éxito en el capital que las propulsa y no en el valor de los servicios que ofrece o la satisfacción de los clientes por lo que al final, el cliente al que hay que servir es en realidad el propio capital.

Si eres inversionista, dice Warren Buffet que lo único en lo que merece la pena invertir es en lo que sea "intrínsecamente bueno" y aporte un valor positivo a alguien siempre; regalarle flores a tu madre va a estar bien siempre. Invertir en cosas así y tener paciencia es la clave de su éxito. Por contra lo que está de moda es que hay que ganar dinero rápido, invirtiendo en cosas que ni siquiera se conocen, trabajar tres horas al día y hacerse rico por obra y magia del capitalismo. No somos tan tontos. O sí.

Si eres político, no está de moda hacer planes más allá de los 4 años de tu mandato y, si llego y me encuentro algo del anterior, intento cargármelo a ver si van a decir que no es mío. En la administración, donde la unidad básica se medida de tiempo es el mes, nada dura menos de 4 años, sólo las chapuzas y pastiches.

Nadie se da cuenta que en realidad vende más la promesa y percepción de un rumbo adecuado, que la (mini) tangibilidad de una aparición en el periódico anunciando algo que se sabe intranscendente.

Si eres una persona que emprende una carrera laboral, tienes por delante una historia con un arco de unos 40 años. Si entras el primer día de directora general no se dónde vas a ir después. Si tuvieses que escribir tu propia historia de esos 40 años el primer día, trabajarías en un hilo argumental coherente? cuántos capítulos tendría? Si empiezas por el final vas a acabar más rápido de lo que piensas o, regresaras a la casilla 1 más tarde de lo que te gustaría.

Al final, las únicas personas que ganan son las que juegan a largo plazo. La vida es a largo plazo. Casi siempre.

Ahora que se han puesto de moda las pandemias, entiendo que el cortoplacismo en una de las peores que nos asolan. Destruyendo valor y personas más rápidamente que cualquier otra cosa.