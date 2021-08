Pepitas, Mari Puris, Mujeres de oro y plata

“Cordoba no es una ciudad potente culturalmente “, dixit en este mismo medio hace unos días el Señor que tiene la responsabilidad actual - y durante un largo periodo anterior - de la gestión del IMAE (Instituto Municipal de Artes Escenicas) y desde “in illo tempore” la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento.

¡Pues estamos buenos!

Lo curioso es que en la larguísima entrevista de respuestas banales, huecas, que aportan bien poco, cansinas e insufribles, la palabra autocrítica no existe. Señor Limia, si usted se atreve a opinar públicamente, o crítica abiertamente a los políticos de turno que parece no le han dejado gestionar cómo hubiera querido, o debiera hacer algo de autocrítica. Recuerde que ha tenido y tiene la responsabilidad de la gestión cuyo resultado no le gusta.

Pero lo peor no es esta suerte de “ ábrete boca y di lo que quieras” de un señor funcionario que cobra por hacer lo que dice que no se hace. No, lo peor es descubrir que mis impuestos van a pagar un sueldo municipal jugoso a un señor que no sabe estar callado cuando toca y cuando habla suelta perlas tan inoportunas como vomitivamente misóginas.

Según el mago de la cultura de Córdoba, como la cultura es una “Maria“, los Gobiernos de turno suelen nombrar Ministras a mujeres, a “maripuris” de turno vaya. Y cuando el entrevistador - imagino su cara de asombro - quiere arreglar tremenda cagada y le justifica que tal vez sea por la sensibilidad femenina, el entrevistado lo niega, se planta y lo achaca a que no, que es porque “ total para esto vale “pepita “. O sea que Alborch, Aguirre, Calvo, del Castillo o Gonzalez Sinde fueron ministras “de la señorita Pepi”. Eso si, los hombres que han tenido la misma responsabilidad en la cultura de este país, desde Pio Cabanillas a Rajoy, pasando por Javier Solana a Semprún esos no eran de adorno como Ken, el novio de Barbie. Perdón, es que si se nombra a un hombre Ministro de Cultura entonces la cultura ya no es una maría y el elegido un auténtico crack. Lo mismo las Ministras de turno actuales con responsabilidades económicas a lo que juegan es a las casitas.

Pero es que nuestro responsable cultureta continúa tratándonos de vender su “sensibilidad” cuando habla de la “ demostración de signo “ porque dice -!tachan!- que él se deja ver y “regala” su presencia en los espectáculos de su responsabilidad. !Hombre pues sólo faltaba!. Para a renglón seguido, hablando de “laminar minorías “ meter en el mismo saco, como ejemplos de minorías a ningunear, el Museo de Julio Romero y sus adeptos - ay si levantara la cabeza- , a unas cuantas religiones y “las cuestiones de género”. Toma ya.

De traca cuando confiesa que él con una horita de música o espectáculo cultural ya tiene más que de sobra. !Que le aburre, vaya!. A él, que es el responsable. !Que desperdicio de ocasión para callarse!. Y es que en la vida están los que se deleitan y recrean con las cosas maravillosas, con la música, o un buen vino disfrutado en cada sorbo, que llegan al postre, que gustan de los finales largos, de los orgasmos lentos y cuantos más mejor y quienes, por desgracia para ellos, son “ eyaculadores precoces “ de la vida.

Háganos un favor, vuelva a la Alcaldía, dígale al Alcalde que se va, dé paso a otros con ideas más frescas, estése calladito y en silencio y muy, muy despacio, “haga mutis por el foro”. Por cierto, al cerrar échele un vistazo al medallero de estos Juegos Olímpicos. “Mari puris” si, mujeres también, pero de oro y plata que están salvando el honor olímpico de todo un país. Mujeres, corredoras de fondo que somos, imbatibles al desaliento de los siguen anclados en falsos estereotipos como Usted.