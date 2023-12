Todo por la radio

El otro día me invitaron a un cumpleaños. Estas cosas pasan a veces. Radio Córdoba EAJ 24 cumplía noventa añazos e hicieron, claro, fiesta, con tarta, medias noches y botellas de mirinda de cristal retornable.

La leyenda familiar cuenta que cuando yo era un crío, en la cocina de casa, me metían en un “parque”, ese rectángulo con redes donde los niños parecen una atracción de zoo. Y me rodeaban de patitos de goma y, ojo, un transistor, una radio con una funda de cuero que el niño que fui mordisqueaba (y escuchaba).

A aquel niño se le metieron cosas por la oreja: es natural. Canciones, conversaciones, novelas, partidos de fútbol.

No conocí a mi abuelo José Antonio Palomo, el padre de mi madre. Lo fusilaron en 1948 a las afueras de Villanueva de Córdoba, junto a una cuneta de carretera comarcal.

Mi abuelo era zapatero. Y, al atardecer, bajaba la persiana de su negocio y escuchaba, muy bajito, con dos o tres amigos, las retransmisiones de Radio Pirenaica.

Mi abuelo, zapatero, oyente y “señalado”. Tan sencillo como eso.

Yo he acabado hablando por la radio. Me hubiese gustado que mi abuelo me hubiese escuchado- O mi madre, su hija, la que le metía un transistor a su hijo en el parquecito.

Bueno, ojo. A lo mejor me escuchan desde otra dimensión. La radio es lo que tiene.

Todo fue y será por la radio. Lo tengo claro.