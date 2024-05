La derrota del Córdoba CF en Granada le da el ascenso directo al Castellón

Derrota, mala imagen y a otra cosa. El Córdoba CF ha ofrecido este domingo su peor versión competitiva de toda la temporada, en un encuentro realmente flojo de los cordobesistas ante un Recreativo Granada dirigido por el exblanquiverde Germán Crespo y que ya estaba descendido matemáticamente. Lo cierto es que los de Iván Ania buscaron los tres puntos desde el inicio, aunque fueron de más a menos. Un arranque de partido intenso y buscando la meta contraria, pero sin nada de acierto de cara al gol. El paso de los minutos despertó a los nazaríes, aunque el encuentro no estaba siendo en absoluto vertical.

Todo transcurrió así hasta el ecuador del segundo tiempo, cuando el Granada logró descorchar la botella en una acción puntual, la cual sería, eso sí, definitiva. Y es que el tanto en contra acabó con todas las esperanzas de los cordobesistas, que se vinieron incomprensiblemente abajo y ya no estuvieron más en el ritmo del partido. Eso lo aprovechó el filial granadino para seguir haciendo daño y disfrutar de su particular fiesta con un 3-0 final.

En este sentido, a nivel clasificatorio el daño no es excesivo para los califas, aunque estos sí se quedan ya con un solo objetivo en mente: el play off. Si antes era muy complicado alcanzar la primera posición, ya resulta totalmente imposible, puesto que el Castellón, tras la derrota del Córdoba CF, se proclama campeón del grupo matemáticamente al disponer de una ventaja de once puntos, con tan solo nueve por jugarse, por lo que ya es equipo de Segunda División. El reto ahora es defender la segunda plaza y luchar por otro billete.