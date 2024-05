Duro revés y adiós matemático al ascenso directo

Los objetivos ya están al alcance de la mano y prácticamente todo el pescado está vendido para un Córdoba CF que, de no suceder algo extraño con el CD Castellón en estas últimas tres jornadas regulares, disputará un apasionante play off. Ahora, la mirada de los blanquiverdes está puesta en asegurar la segunda plaza y todo pasaba por vencer al Recreativo Granada en el Nuevo Los Cármenes. Un choque que no estuvo exento de polémica después de que el club granadino elevase a 25 euros las entradas para los aficionados cordobesistas, alegando los costes que supone abrir el estadio y que no tuvieron en cuenta para recibir a Málaga, Castellón, Murcia o Linares. Por tanto, los de Iván Ania tenían dos motivos de peso para conseguir una victoria crucial.

Un encuentro que a priori carecía de intensidad deportiva por los resultados acaecidos por parte del club local y que eso se notó a la hora de entrar en el partido. El Córdoba CF dominó los primeros instantes de un duelo en el que los acercamientos con peligro brillaban por su ausencia, aunque los pocos que hubo en el primer cuarto de hora fueron con seña visitante. Los de Iván Ania estaban especialmente incisivos por banda izquierda, donde Simo volvía a la titularidad en detrimento de Adilson y quería contentar a su técnico. Es por ello que en la primera acción, el extremo hispano-marroquí probó con un disparo que se envenenó tras un rechace de la zaga granadinista y estuvo cerca de convertirse en el tanto que abría el marcador del Nuevo Los Cármenes.

Sin embargo y conforme los minutos iban pasando, el Recreativo Granada fue creciendo hasta tal punto de que existió una fase dentro del partido donde el dominio era claro a su favor. Transiciones efectivas y una posesión del esférico que desactivó a unos blanquiverdes que se encontraron sin argumentos para responder a esta tentativa durante unos momentos. Por ello, los pupilos de Germán Crespo quisieron aprovechar este paso adelante por su parte con un centro medido de Masllorens que estuvo cerca de llegar al segundo palo Serigne Faye mientras que, unos instantes más tarde, Pablo Sáenz lo intentó nuevamente con un disparo exterior que se fue cerca de la portería defendida por Carlos Marín.

Aun así, los pocos recursos ofensivos por parte del Recreativo Granada hicieron que ese paso adelante que dio durante el ecuador de la primera mitad volviese a su posición original, con un Córdoba CF mucho más invasivo, con ganas de desequilibrar la balanza a base de jugar en campo contrario, aunque no se le notaba la frescura de las dos últimas semanas. Los blanquiverdes consiguieron nuevamente tener presencia en zona atacante, con oportunidades de la mano tanto de Antonio Casas como de Álex Sala, pero sin inquietar en demasía al guardameta Pol Tristán justo antes de que el colegiado decretase el final de una soporífera primera mitad, donde dejó todo por decidir en la segunda mitad.

La reanudación no cambió en exceso la tónica que dejó la primera mitad, con un Córdoba CF más dominador, pero sin concretar sus acercamientos peligrosos. De hecho, Kuki Zalazar tuvo la ocasión más clara hasta el momento después de una grandísima combinación que le permitió tener un disparo franco que se marchó rozando el palo de la meta granadina. En cambio, este resultado tan corto permitía que el Recreativo Granada pudiese tener alguna que otra oportunidad, como así ocurrió. El filial nazarí golpeó primero en el duelo por medio de un Pablo Sáenz que aprovechó la inactividad blanquiverde en su diagonal para hacer un auténtico golazo al que nada pudo hacer Carlos Marín, solo avisar de la pierna dominante del granadinista.

Un duro jarro de agua fría para unos blanquiverde que, lejos de reaccionar, dieron un paso hacia atrás en cuanto a ambición se refiere. El Córdoba CF sabía que su ánimo estaba por los suelos, más aún después de ver cómo el ascenso directo se esfumaba durante la jornada del sábado tras fallar el Real Murcia un penalti en el descuento. Esto se acrecentó con el primer tanto de un Recreativo Granada que consiguió ahondar en la herida de un conjunto cordobés que vio como el filial nazarí aumentó la distancia en el marcador por medio de un Faye que aprovechó un gran centro al segundo palo de Rodelas.

Una auténtica debacle que se consumó en el descuento cuando el Recreativo Granada marcó el tercero por medio de Lassina, dejando un doloroso 3-0 en el marcador que hace que el Córdoba CF se despida matemáticamente del ascenso directo a falta de tres jornadas para terminar la temporada regular y que deja un panorama más preocupante a pesar de que tanto Ibiza como el Málaga CF no hayan conseguido la victoria durante la matinal de este domingo. Toda la polémica de la semana ha servido para que el foco no se ponga en lo verdaderamente importante: en llegar con la mejor dinámica posible al play off. La versión del Córdoba CF ha decaído en el último tramo y hay que ponerle remedio.