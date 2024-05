Las notas blanquiverdes del Recreativo Granada - Córdoba CF

La debacle más absoluta que se ha podido ver en el Nuevo Los Cármenes. El colista y más que descendido a Segunda RFEF se enfrentaba ante el candidato que tenía como objetivo luchar por el ascenso directo, siguiendo el ritmo del CD Castellón e incluso encadenando varias victorias lejos de El Arcángel, sin perder desde octubre como visitante. Aun así, la versión blanquiverde no fue la deseada, cosechando una segunda mitad para olvidar. Una auténtica pesadilla que se refleja en unas notas donde nadie aprueba e incluso la nota media está muy alejada del cinco. Mucho que mejorar para ese play off.

Carlos Marín: 4

No tuvo nada que hacer en los tres goles del Recreativo Granada. Tampoco realizó ninguna parada de mérito que salvase los muebles, aunque quizá haya malacostumbrado al entorno cordobesista.

Iván Rodríguez: 2

Tenía la dura papeleta de suplir a Albarrán, uno de los mejores laterales derechos de la categoría y no fue su día. Superado en cada acción e inoperante en zona ofensiva.

Adrián Lapeña: 2

Ni la sombra de un jugador que ha sido eje y protagonista de la zaga blanquiverde. Más corazón que cabeza en situaciones límite.

Martínez: 2

El liderazgo que pretendía cuando llegó a Córdoba ni está ni se le espera. Volvió a pedir el cambio por problemas físicos.

Calderón: 3

Es raro que sufra en defensa, pero aún lo es más que haya estado desaparecido

Álex Sala: 2

Lleva sin ser el que tiene acostumbrado al respetable varios partidos y hoy sin Diarra lo pasó muy mal. Muy fallón en el pase corto que costó varios acercamientos del Recreativo Granada.

Isma Ruiz: 4

Fue el que al menos mantuvo en orden el centro del campo blanquiverde, pero tampoco brilló en exceso. Su dupla con Diarra debe ser imprescindible en este Córdoba CF.

Carracedo: 3

Desaparecido. Una de las principales armas del Córdoba CF no estuvo en el partido y los blanquiverdes lo notaron mucho.

Kuki Zalazar: 3

No volvió a su mejor versión y lo que te puede llegar a aportar se quedó fuera. El Córdoba CF lo necesita en la mediapunta y cuando no está, las ideas desaparecen.

Simo: 2

Fue de lo más activo en los primeros minutos, pero a partir de ahí desapareció. Tiene que dar un paso al frente si quiere estar por delante de Adilson.

Antonio Casas: 3

Volvió a la titularidad y su falta de minutos le acabó costando muchas imprecisiones. Vivió constantemente en fuera de juego y tuvo que ser cambiado por problemas físicos.

Banquillo

Alberto Toril: 3

La revolución que se esperaba con su figura en ataque no llegó. No fue el día idóneo para los cambios y eso se notó.

Adilson: 3

Le faltó frescura para desequilibrar. Tal y como se ha dicho anteriormente, los cambios no aportaron en demasía y no estuvo a la altura.

Diarra: 3

Sin su figura, el Córdoba CF pierde mucho, sobre todo si no sale de inicio. Cuando tuvo la oportunidad, se mostró errático.

Kike Márquez: 3

Volvió a disputar algunos minutos pero sin ser de calidad. Le dio demasiada pausa al encuentro e incluso los aficionados cordobesistas abuchearon una jugada por no ir al contragolpe.

Carlos García: n/c

Su paso por el Nuevo Los Cármenes fue testimonial después de entrar por los problemas físicos de Martínez.

Entrenador

Iván Ania: 3

No tuvo su día. Los diferentes cambios en el once inicial trastocaron al equipo y no supo gestionar la situación, sobre todo después del primer tanto del Recreativo Granada. Asume la culpa de la derrota. Mucho que mejorar de cara al play off.