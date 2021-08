La Psicocrítica es lo que tiene

Usted, querido lector o lectora, será ya padre o madre. Y así se proyectará en su hijo o en su hija. Y lo hará bien o mal, nunca se sabe. O se sabe tarde y no tendrá remedio.

Yo creo que quise ser como mi padre. Y tal vez, mi padre quiso ser como yo.

Al no tener hermanas seguro que me perdí algo. Y cuando mi madre murió, demasiado pronto, también perdí mucho, un mundo.

Pienso en esto y pienso en Jorge Messi, el padre de Leo Messi. No podemos parar de pensar, si no no nos hubiéramos bajado de la rama del árbol (acabo de escribir tres noes).

A San Jorge lo decapitaron y lo hicieron santo. Era de Capadocia o de por ahí. Luchó contra un dragón, creo.

Jorge es un buen nombre para ser padre. Sobre todo si tu hijo se llama Leo. Tal vez Jorge es el padre de un dios. Eso debe ser duro o cosa de importancia.

Yo creo que la culpa de todo la tienen los padres. Para bien o para mal.

O Yoko Ono, en su defecto.