El otro día estuve viendo en la tele la ceremonia de la entrega de los Premios Princesa de Asturias. No me pregunten por qué. Tampoco me reprochen por qué no.

Me fijé en el concepto “carrera”.

Eliud Kipchoge, premio al deporte, lleva toda su vida corriendo. Es el mejor maratoniano de la historia y uno se pregunta por qué. “Un mundo que corre es feliz”, dijo en su discurso. “Un mundo que corre es un mundo unido”, concluyó

A veces, las metáforas son rábanos y el discurso son las hojas con las que los cogemos.

La carrera de Meryl Streep es impecable. Debe estar tan orgullosa que ya no busca metas; no tiene que llegar a ningún lado, solo estar aquí. Lo mejor es que no se recrea en Sophie ni en la mujer del teniente francés, ni en la señora Kramer, ni en la Francesca de los Puentes de Madison, ni se acuerda de que tuvo una granja en África… Su carrera es, simplemente, estar.

Haruki Murakami corría maratones cuando no estaba escribiendo. Lo dice de verdad, yo me lo creo. Escribió “De qué hablo cuando hablo de correr”, y la conclusión era que sólo hablaba de correr, no de escribir, porque las historias de sus novelas venían de otro sitio, de arriba tal vez. O del suelo. Son verticales, no horizontales como una carrera.

Pienso en la palabra “carrera” y me imagino ese coche tan hortera como guapo, el Porsche 911 Carrera, y me acuerdo del entrenador de fútbol argentino Luis César Menotti cuando decía que “el fútbol no tiene nada que ver con la velocidad; tampoco el automovilismo: el mejor piloto no es el que más acelera, sino el que mejor sabe frenar”.

“Carrera” en el diccionario tiene muchas acepciones. Una de ellas es “camino, medio o modo de hacer algo”.

Otra es “Transcurso de la vida humana”.