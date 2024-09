La Universidad de Córdoba inicia el nuevo curso bajo un renovado Plan de Igualdad

El Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) ha presentado este martes el III Plan de igualdad entre mujeres y hombres de la UCO, fruto del trabajo participativo de casi dos años en el que toda la comunidad universitaria ha aportado sus sugerencias. “Queríamos hacer de la igualdad y de la equidad la marca de la UCO y, con este III Plan, lo hemos conseguido”, ha aseverado el rector, Manuel Torralbo Rodríguez.

Además de institucionalizar la igualdad como marca de la Universidad de Córdoba, este III Plan se articula en torno a otro gran objetivo estratégico: impulsar la corresponsabilidad como eje vertebrador de la política laboral de la UCO. Así lo ha explicado la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, Sara Pinzi, quien ha subrayado que, a diferencia de los anteriores, este Plan ha sido fruto de un proceso participativo y será implementado con la cooperación y colaboración de todos los niveles de la comunidad universitaria. De esta forma, la institución se ha asegurado de que cada voz haya sido escuchada para que “cada acción refleje nuestro compromiso con la igualdad”. “Somos conscientes de que la participación necesita tiempo y paciencia, pero el resultado merece la pena”, ha indicado.

Otra de las novedades es la inclusión de un eje de seguimiento y evaluación en el que se han elaborado indicadores de realización de las medidas, de resultados de los objetivos propuestos y de impacto de los objetivos estratégicos, pues una de las grandes dificultades que se detectaron en la evaluación del II Plan y en el diagnóstico previo a la elaboración de este Plan fue la ausencia de datos cuantitativos. “La evaluación es la mejor herramienta para rendir cuentas a la comunidad universitaria”, ha señalado Torralbo.

La directora de Igualdad de la UCO, Silvia Medina Quintana, ha explicado que el III Plan se articula en torno a los ejes de sensibilización, formación e imagen institucional, docencia, investigación, gobernanza, corresponsabilidad, acoso, violencia sexual y por razón de género y seguimiento y evaluación. El Plan tiene una vigencia de 4 años desde su publicación en el Boletín de la UCO (BOUCO) y es de carácter vinculante para la comunidad universitaria. A partir de ahora, será presentado en cada centro y facultad de la UCO.

En declaraciones a este medio, Pinzi ha señalado que uno de los resultados de todo el trabajo previa hasta la redacción del Plan que más ha llamado la atención de Igualdad hasta sido el referente a la movilidad del personal docente investigador. “Son los hombres los que, mayoritariamente, piden más estancia en el extranjero. Sin embargo, en el caso del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), quienes piden más permisos para conciliar o para cuidar son las mujeres”, ha explicado la vicerrectora, para quien la raíz del problema radica en la “corresponsabilidad, que también es cuestión de cultura”. Para trabajar sobre esta cuestión en particular, ha adelantado que Igualdad trabajará el próximo mes de octubre en la elaboración de un cuestionario que lanzará a la comunidad universitaria para hacer un diagnóstica de la corresponsabilidad dentro de esta institución, con el objetivo de “investigar y descubrir un poco cuáles son las razones que llevan a esta realidad y cuáles son las necesidades” para lograr la igualdad real.

El III Plan de igualdad entre mujeres y hombres de la UCO es mucho más que una herramienta transversal que permea a todos los servicios de la institución. Es un criterio de elegibilidad para optar a proyectos de investigación del Plan Horizonte Europa de la Unión Europea y cumple con los mandatos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la Ley de Ciencia, que hace hincapié en el enfoque de género en la investigación. El III Plan se ha publicado, asimismo, en inglés para que pueda ser consultado por cualquier agencia o institución internacional.

