Científicos acuerdan en Córdoba que las soluciones ante la escasez de agua lleguen a todo el mundo

La escasez de agua es un problema que no entiende de fronteras. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó en octubre de 2021 un informe, elaborado por más de 20 organizaciones internacionales en el que se alertaba de la preocupante situación del agua y llamó a tomar conciencia de la inminente crisis del agua. El papel de la ciudadanía es básico para frenar el problema a corto y a medio plazo para vislumbrar un futuro más prometedor. Para ello, la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (IAHS, International Association of Hydrological Sciences) ya ha fijado el foco en el que pondrá todos sus esfuerzos durante la próxima década hidrológica: que la ciencia y las posibles soluciones ante la escasez de agua lleguen a todo el mundo.

Durante tres días, más de 50 especialistas internacionales se han reunido en el workshop Identifying the topic for the next scientific decade of IAHS, 2023-2032, en el Rectorado de la Universidad. La que este año se inicia es la tercera década hidrológica de esta asociación científica “tras una primera dedicada a métodos y otra dirigida a integrar a la sociedad en la misma”, apunta la vicerrectora de Política Científica de la UCO, María José Polo. La catedrática dirige el grupo Dinámica Fluvial e Hidrología y ha sido la coordinadora de uno de los grupos de trabajo de la segunda década Panta Rhei, Water and energy balance in a chaging enviroment, y es vicepresidenta de la comisión de Remote Sensing de esta asociación.

La figura de Polo en el ámbito hidrológico es destacada. Entre sus reconocimientos y distinciones, el pasado año, la también profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam), fue galardonada con el International Hydrology Prize-Dooge Medal 2022, otorgado por la International Association of Hydrological Sciences, la Unesco y la World Meteorological Organization. Este premio reconoce a las personas que han hecho contribuciones fundamentales a la ciencia de la hidrología.

¿Qué es la International Association of Hydrological Sciences?

La IAHS, con más de 100 años de historia, es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro con más de 10 000 miembros, en más de 150 países, entre los que la Universidad de Córdoba tiene representación y que funciona bajo el paraguas del Consejo Internacional de Ciencias (ISC - International Science Council) y la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG - International Union of Geodesy and Geophysics). Su misión es la de avanzar y promover colectivamente las ciencias hidrológicas en todo el mundo, contribuyendo a la comprensión interdisciplinaria de los procesos del ciclo del agua, el uso sostenible de los recursos hídricos y la mitigación de riesgos.

Conclusiones del foro

La relación tan estrecha establecida entre esta asociación y la investigadora, junto con el potencial de Córdoba, llevaron a que la IAHS seleccionara la universidad de la capital como la sede para albergar este foro. En palabras de su presidenta, Berit Arheimer, Córdoba ha permitido a los investigadores, por un lado, desarrollar este workshop en un entorno “agradable, a pesar de ser invierno”, y, por otro, enriquecerles “de todo su pasado histórico como ciudad”.

La conclusión principal del foro, explica Polo, es que esta asociación científica deberá, en los próximos diez años, llevar la ciencia de forma real “a todas las comunidades para enriquecerse de todas las visiones y de los problemas locales en los conflictos del agua que hay actualmente, que son muchos”. Su escasez es el principal, pero no el único. En ese sentido, la vicerrectora ha reconocido que “gran parte de los desarrollos sociales y ambientales” requieren del uso del agua, por lo que debemos adaptarlos a un contexto en el que está cambiando “la estacionalidad de las precipitaciones”.

Conocedores por tanto de estos dos problemas, Polo ha llamado a los científicos a ser muy “resilientes y adaptables para que la ciencia no solo avance en conocimiento, sino también para que la sociedad vea en qué redunda la inversión que hace en nosotros”.

En esa misma línea, Arheimer ha insistido en que la crisis del agua no disminuye, sino que se recrudece en todo el mundo, por lo que el trabajo de la asociación que preside es clave para que dicha “crisis no crezca o que, incluso, se llegue a mitigar”.

Además de la reunión en Córdoba, a lo largo del primer semestre de 2023 se producirán otras reuniones y foros de debate en líneas para decidir el tema central de la siguiente década científica, lo que se comunicará oficialmente en la Asamblea General de la IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) que se celebrará en Berlín durante el mes de julio.