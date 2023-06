¿Cómo empezar a tocar el piano si eres principiante?

El piano es un instrumento musical ampliamente versátil que permite jugar mucho con las melodías. Con él se puede hacer música muy sofisticada y además es muy agradecido, de modo que apenas conocemos unas nociones básicas, su sonoridad da lugar a momentos muy agradables.

Adquirir destreza con el piano nos permite salir de la rueda de las pantallas, alejarnos de la conectividad constante y dejar volar nuestra creatividad. Por otra parte, con este instrumento podemos recrear escenas míticas del cine y ponernos en la piel de Sam cuando toca el piano en Casablanca, o interpretar City Of Stars al igual que lo hicieron Ryan Gosling y Emma Stone en La La Land.

No obstante, antes de que lleguen estos momentos, una decisión clave a tomar es qué piano comprar para aprender. E incluso adelantándonos a esta pregunta, tocará conocer cuál es la diferencia entre piano y teclado.

Diferencia entre piano y teclado

El piano y el teclado, aunque puedan parecer instrumentos muy parecidos, presentan diferencias muy notables. En cualquier caso, sí existe un elemento que los iguala, y es que si aprendes a tocar uno de ellos vas a ser capaz de disfrutar de la misma manera con el otro.

Dicho esto, cuando hablamos de pianos nos podemos referir a pianos acústicos, que son los tradicionales. Su gran inconveniente es que son muy pesados y de gran tamaño, y esto ocurre tanto con los que son de cola como los que son de pared.

Su funcionamiento es mecánico y ofrecen un sonido natural. Son muy populares entre músicos ya experimentados y con conocimientos avanzados. En general con ellos se toca música clásica. Los pianos digitales son la versión electrónica de los acústicos. Su sonido se produce de forma electrónica, lo que impulsa a muchos expertos a no considerarlos directamente pianos.

Por lo demás, el número de teclas es el mismo en ambos instrumentos, si bien en los digitales estas son con sensibilidad, a diferencia de los tradicionales que son teclas contrapesadas.

Los teclados digitales son menos pesados que los pianos, tienen un menor número de teclas, de 49 a 72, siendo la cifra más común 61. El precio es más bajo, son más económicos y además ofrecen un sonido también de carácter electrónico.

El aspecto más reseñable de los teclados es que ofrecen grandes prestaciones y permiten un uso más amplio. Los hay de tres tipos: Sintetizadores, Workstation y Controladores. Por último, estos instrumentos ofrecen una amplia disponibilidad de sonidos y conectividad con otros dispositivos.

Los beneficios de contar con un piano digital

Un piano digital ofrece las mismas posibilidades que uno acústico pero con algunas ventajas añadidas. Es cierto que su mecanismo de producción del sonido deriva de un circuito electrónico, pero las opciones de aprender a hacer música se amplían, ya que es un instrumento más económico.

Además, con él podemos practicar en silencio utilizando los cascos, ya que muchos modelos permiten la inclusión de este dispositivo externo. A su vez, podrás grabar al tiempo que practicas melodías, para impulsar tu aprendizaje.

Otro aspecto interesante es que, como sucede con los teclados, cuentan con una cantidad ingente de sonidos. Los pianos digitales están equipados con una biblioteca musical amplísima. Finalmente, el avance de grandes fabricantes está permitiendo que la pulsación y el tacto del teclado recuerde a la sensación de tocar un piano acústico.

Cómo aprender a tocar el piano para principiantes

Una vez conocemos las diferentes entre instrumentos, toca responder a la siguiente pregunta, cómo tocar piano para principiantes. La respuesta es la misma que si nos cuestionamos cómo aprender a tocar teclado para principiantes.

El primer requisito es dedicar un tiempo mínimo de estudio a la semana. Lo ideal será sumar unas dos horas semanales y mantener una rutina fija, para que este hábito sea algo agradable y no un espacio de tiempo poco deseado.

A partir de aquí, no es buena idea aprender de forma autodidacta, ya que es preferible contactar con un profesor y buscar un método que sea efectivo para ti y para el tutor. Esto no implica que intentes avances propios. Los teclados y pianos digitales de hoy en día ofrecen una biblioteca de sonidos muy extensa con los que puedes ir practicando. A su vez, tienes a mano tutoriales en YouTube, internet y redes sociales.

Sea como fuere, no tengas prisa. No basta únicamente con aprender, hay que reposar esas nociones adquiridas y avanzar progresivamente. La técnica se va interiorizando poco a poco y es lo que permite continuar avanzando. Finalmente, disfrutar del estudio, no centres todo en la música, haz que comprender las partituras sea también ameno.