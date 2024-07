‘Concerts in the Art Studio’, la plataforma que busca ser el ‘Tiny Desk’ cordobés

Directos de 20 minutos con un fondo distinto. Podría ser el Tiny Desk, el programa de directos online más famoso del mundo y que se graba en una pequeña sala de unos estudios de radio, pero también el Concerts in the art studio, una plataforma que hace lo mismo pero en el estudio de arte de un pintor.

Detrás de esta iniciativa, está BSN Producciones bajo la dirección del músico cordobés Paco Marín, y el artista plástico (y no hace tanto músico) Francis Arroyo Ceballos, que se encarga de proporcionar el marco ideal para que la música fluya y las cámaras graben, en su estudio de Valdeolleros, en Córdoba.

El objetivo, según detalla Arroyo Ceballos a este periódico, es convertir esta plataforma en un canal de difusión para talentos emergentes y artistas consolidados.

El programa, transmitido principalmente a través de su canal de YouTube, @ConcertsintheArtStudio, ha logrado en tan solo dos meses expandirse a otras redes sociales y ser emitido en canales culturales como 50TV y plataformas televisivas como Tivify.

Con un enfoque en la pluralidad musical, Concerts in the Art Studio ha acogido hasta el momento a una amplia variedad de artistas, desde bandas como Little Joe and The Runners y Basalto, hasta solistas como Paula López, Álvaro Guerrero y Rafa Bocero, grupos emergentes como La Lola y El Juan, además del reconocido instrumentista Pablo Salinas, que también grabó un concierto para el programa, que apuesta por directos cortos de no más de 20 minutos, acorde a los tiempo de stories y reels de redes sociales.

El equipo detrás del programa incluye a José Manuel Rosario (BSN Producciones), Paco Marín (sonido), Gladys Hidalgo-Gato (coach de voz y producción) y Francis Arroyo (artista plástico).

La unión de música y arte es, según Francis Arroyo, el punto a favor de este proyecto, una “mezcla perfecta que añade un valor especial al programa”.