Alcaldes de la Campiña Sur apoyan a los sanitarios en defensa de la sanidad pública

Alcaldes de municipios integrados en la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa han apoya este martes a los profesionales sanitarios que se han concentrado ante el Hospital Comarcal de Montilla (Córdoba) en defensa de la sanidad pública, la cual, según ha subrayado la presidenta de la mancomunidad, "es el baluarte más importante por el que hemos luchado los demócratas".

Así lo ha expresado, según ha informado Campiña Sur en una nota, durante la citada concentración, en la que también han participado representantes políticos y colectivos ciudadanos, y que ha sido convocada por la Junta de Personal y sindicatos del Hospital de Montilla, "en defensa de un área sanitaria propia para la comarca".

En este contexto, Carmona ha explicado que la sanidad pública "es el instrumento que nos hace iguales a todos y nos garantiza nuestra salud y, por eso, hemos querido acompañar a los profesionales del Hospital de Montilla en esta reivindicación, en contra de la decisión, absolutamente injusta, de la Consejería de Salud" de crear un macroárea sanitaria en el Sur de la provincia, "ya que los profesionales sanitarios han sufrido las consecuencias, primero de la pandemia y, ahora un deterioro en el empleo y falta de estabilidad".

Carmona ha indicado, además, que "los municipios de la Campiña Sur también van a sufrir la consecuencias de la creación de este macroárea y, por eso, hemos creado plataformas en defensa de la sanidad pública en la provincia".

La presidenta de la entidad supramunicipal ha señalado que "hemos conseguido tejer una red de sanidad pública con unos magníficos profesionales y no vamos a consentir dar pasos atrás que no se sostienen, por lo que vamos a estar con los profesionales sanitarios hasta el final, para conseguir que la sanidad pública no sea privada, y estaremos en una lucha frontal hasta que, desde la Consejería de Salud, den marcha atrás en la creación de este macroárea".

Por su parte, la alcaldesa de Aguilar de la Frontera (Córdoba), Carmen Flores, ha explicado que "la ciudadanía necesita un servicio de salud digno y, tanto los representantes políticos, como los profesionales sanitarios estamos convencidos de que hay que dar marcha atrás en la creación del macroárea sanitaria".

El alcalde de Puente Genil, Estaban Morales, por su lado, ha indicado que el municipio pontanés "tiene una histórica de reivindicación sobre la sanidad que consiguió, a base de la movilización ciudadana, el hospital que tenemos y lo que pide la ciudadanía de Puente Genil es recuperar los estándares de calidad que teníamos hace unos años y que se echan de menos, y vamos a estar todos unidos para seguir pidiendo la Sanidad que teníamos".

Por último, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha señalado que "hoy los verdaderos protagonistas han sido nuestros sanitarios, a los que durante mucho tiempo hemos aplaudido desde los balcones, que reivindican mejores condiciones en su trabajo, y los alcaldes de la Campiña Sur Cordobesa los respaldamos y reivindicamos un área sanitaria para la Campiña, y un hospital de nivel 3 en Montilla, que lidere la sanidad pública en la comarca".