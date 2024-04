Las Cruces abren el Mayo Festivo de Córdoba, aunque sea abril

Históricamente el maratón de celebraciones comienza con la Batalla de las Flores. Aun cuando con anterioridad la ciudad ya disfruta de su período más especial con la romería de Santo Domingo. Ésta se celebró el domingo. Lo cierto es que este año el inicio oficial del Mayo Festivo de Córdoba tiene lugar con el Concurso de Cruces. Se trata de uno de los eventos más longevos, aunque intermitentemente, de los que se desarrollan durante las semanas actividad casi vertiginosa.

Concretamente, será el viernes cuando arranque el certamen, que esta vez contará con 46 escenarios. Las Cruces que se erigirán en esta ocasión serán cinco menos que en la anterior edición. Desde las 12:00 del 26 de abril podrán visitarse todas hasta las 17:00 del 1 de mayo (miércoles). Entre estas horas abrirán las barras todos los días y después lo harán, salvo el último día, entre las 20:00 y las 2:00. Competirán, como es habitual, en tres modalidades: casco histórico, zonas modernas y recintos cerrados.

Casco histórico

En el casco histórico se repartirán 19 escenarios. La inmensa mayoría, como en general en el Concurso, correrá a cargo de hermandades. Cerca de San Lorenzo se situarán las del Buen Suceso (Poeta Juan Bernier) y de Jesús Nazareno (Padre Cristóbal). Ya en lugares emblemáticos como las plazas de La Magdalena (Salud de Puerta Nueva), San Andrés (Penas) y Santa Marina (Expiración) continuará el reguero de Cruces. A unos metros de esta última estará la del Resucitado (Conde de Priego).

Si uno anda por esa zona puede darse un salto a la plaza de La Lagunilla (Soledad) o bien subir la Cuesta del Bailío. Terminadas las escaleras se encontrará la de la Paz y no muy lejos estará la de la Sangre (Cardenal Toledo). En el centro se emplazarán las de la Sentencia (San Nicolás), el Vía Crucis (La Trinidad) y la Santa Faz (La Compañía). Y habrá muchas más: Jerónimo Páez (Asociación de Vecinos Medina), Tierra Andaluza (Huerto) o Potro (Asociación Sonrisa de Lunares).

Quedan más en el recorrido por el casco histórico. En concreto, en el entorno de la plaza de La Corredera y San Pedro. La primera ubicación contará con la Cruz de la Asociación Cultural Córdoba sólo hay una y la segunda, la de la hermandad de la Misericordia. Al tiempo, el Calvario (Las Cañas) y el Socorro (Socorro) se encontrarán en este entorno.

Zona moderna

En los emplazamientos más allá del casco histórico habrá 14 Cruces. Podría empezarse por las de las asociaciones de vecinos San José Obrero (Poeta Antonio Gala) y Cañero Nuevo (Párroco Bartolomé Blanco) y seguir por las de la Peña Amigos de La Viñuela (La Viñuela) y la hermandad de la Merced (Pedro Gámez Laserna). Ya más cerca del centro se ubicarán otras tres: de Jesús Caído (Flor del Olivo), la Quinta Angustia (Colón, bulevar) y la Asociación Colega Córdoba (plaza de España).

Al otro lado del río estarán las del Descendimiento (Jardines del Rocío), el Amor (Fray Albino) y la Peña Cultural Los Quijotes (Baena). Las de las asociaciones Huerta del Rey y Los Quintos y la de la hermandad de la Cena se situarán, respectivamente, en Cairuan, Hernán Ruiz y José Dámaso ‘Pepete’. Mientras, en la plaza de los Ríos de Villarrubia, en la periferia, colocará la suya la Asociación de Vecinos Promisión.

Recinto cerrado

Por último, serán 13 las Cruces erigidas en recintos cerrados. De vuelta de Villarrubia se podrá visitar la del Club de Matrimonios La Unión (Bilbao, 1). También las del Club Figueroa (Marina Española) y Acpacys (Dolores Ibárruri, 2), o la de la Asociación Amigos del Gazpacho (Doce de Octubre, 1 y 3). Fuera del centro histórico en esta modalidad se encontrará además la de Acopinb (Instalaciones Deportivas El Carmen).

Lo curioso es que también las habrá dentro del casco antiguo. En San Lorenzo estarán las de las hermandades Cristo de Gracia (Queso, 5), el Prendimiento (María Auxiliadora, 12) y la Asociación Amistad con los Niños Saharauis (Escañuela, 3). La Casa de Sevilla y la Esperanza situarán las suyas en Ronda de Andújar, 17 y Zarco, 14 (Cine Olimpia). Y para finalizar, otras dos cofradías, de Dolores (Capuchinos) y el Sepulcro (Triunfo de San Rafael), y la Asociación de Vecinos del Alcázar Viejo (Torre de Belén).

