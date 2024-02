Todo preparado para la final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas

Ya se vislumbra una final, pero no el final. Porque después la fiesta seguirá en la calle, que es donde todo es realmente especial. Antes de tomar los rincones de la ciudad, lo que si debe acabar es el curso competitivo. En definitiva, el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas alcanza su última función. Todo está preparado para su más correcto desarrollo en el Gran Teatro, el templo escénico de Córdoba y que también lo es para Don Carnal. La hora a la que nadie puede faltar, las nueve de la noche.

El principal auditorio de la capital albergará a partir de ese momento la sesión con que culmina la edición número 41 del certamen. Aunque antes ya habrá coplas, fuera de la pugna por los galardones, en su escenario. Desde las ocho pisarán las tablas las tres formaciones infantiles que en esta ocasión participan. La cantera hay que cuidarla. Se trata de dos chirigotas, de nombres ‘Vaya tardecita’ y ‘Los pequegrinos’, y un cuarteto, ‘Pa gustos, los colores’.

Tras las actuaciones de los más jóvenes comenzará la final. Están llamadas a la cita 12 agrupaciones, a saber por modalidades: cinco chirigotas y otras tantas comparsas, un cuarteto y el coro. A todo esto, quien quiera acudir no podrá hacerlo si no compró con tiempo su entrada. Las localidades están agotadas desde hace al menos un par de días. De esta forma, salvo que haya una afluencia marcadamente por formaciones, el espectáculo está garantizado también desde el patio de butacas y demás.

Agrupaciones y orden de actuación

La función arrancará con la chirigota ‘Las 14 de Europa’ y a partir de ahí, como marca la norma no escrita, los grupos se sucederán con representación intercalada de todas las modalidades. Por ejemplo, en segundo lugar expondrá su repertorio la comparas ‘La última canción’ y en el tercero, la chirigota ‘De cordobés a cordobés’. Después será el momento en que de nuevo muestre su alegre composición el ‘Coro Carnaval’, único conjunto de su tipología en esta edición.

Se sabe la hora de inicio, pero no la de cierre. De vuelta al orden de actuación, la chirigota ‘Borrón y cuenta nueva’ y la comparsa ‘La velada’ completarán la primera parte de la final. Porque habrá un receso para recobrar fuerzas. Al regreso será la chirigota ‘Los que van por libre’ la que marque el principio. Le sucederán: ‘Quitapenas’ (comparsa), ‘Un cuarteto de regalo’ (cuarteto), ‘Martes de Carnaval’ (comparsa), ‘Los Ribera Fit’ (chirigota) y ‘Yo que soy tan guapa y artista’ (comparsa).

De todos los grupos, la mayoría son de la capital. Para ser exactos, nueve se asientan netamente en Córdoba. Lo de netamente es porque la comparsa de Francisco Javier González, Javi Lonene que es lo mismo, podría considerarse como tal también pero se sostiene en Almodóvar del Río. A ésta se suma otro de la provincia, de Pozoblanco -es la chirigota ‘De cordobés a cordobés’-. Por último, entre las agrupaciones finalistas hay también una foránea: ‘Borrón y cuenta nueva’, del municipio granadino de Salar.

