La Victoria vive su Semana Santa Infantil pese al mal tiempo

No es la única localidad de Córdoba que goza de esta tradición. Pero sí es una en las que más especialmente se vive. En La Victoria los días de Pasión también tienen firma de los más pequeños. Así es con su llamada Semana Santa Infantil, que se desarrolla cada año en el municipio del Valle Medio del Guadalquivir. La jornada del Lunes Santo debía celebrarse de nuevo con un recorrido por las calles, pero no fue posible debido a la lluvia. Un hecho éste que no impidió que se disfrutara de la particular procesión.

Al mal tiempo pusieron buena cara, como se suele decir, en torno a cien niños y niñas de La Victoria en la parroquia de San Pedro de Alcántara. Porque fue en el interior del templo donde tuvo lugar la procesión que viene a ser una especie de magna. O lo que en otros tiempos se denominaba del Santo Entierro. Esto es, con la participación de todas las imágenes de un determinado lugar. No en vano, la actividad se produce con réplicas de todas las tallas de la localidad.

La Borriquita, el Nazareno, la Virgen de la Victoria, el Crucificado (de la Expiración), el Santo Entierro, la Virgen de los Dolores y el Resucitado componen el peculiar cortejo. Son incluso más tallas de las que realizan estación en La Victoria, donde esta Semana Santa Infantil tiene ya un interesante recorrido. Comenzó hace 15 años gracias a Luisa García Maestre. Y se mantiene en la actualidad con paseos que son elaborados por los propios niños y niñas participantes.

En cuanto a las imágenes, éstas son cedidas por vecinos del municipio y otras se han adquirido durante los años. La agrupación musical de la localidad suele acompañar a los pequeños. También cuenta la Semana Santa Infantil de La Victoria con el apoyo del Ayuntamiento, que corre con la financiación de una tradición que cada vez cuenta con más arraigo. Y que el Lunes Santo se volvió a vivir aunque no fuera en las calles, como se preveía y se habría deseado.