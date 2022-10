Miguel Ángel Roldán alcanza los 4.000 metros en su expedición al Everest

Un paso más cerca del objetivo. La expedición HimELAya - Grito de Vida, enmarcada dentro del proyecto 'Los 5 Gritos de lucha contra la ELA', ha alcanzado este miércoles la cota de los 4.000 metros de altitud, una muy significativa, ya que hace honor y simboliza a las 4.000 personas que padecen dicha enfermedad en España. Una aventura que se inició el pasado 14 de octubre y que nace con la ilusión de seguir desafiando a la ELA con ambiciosos retos deportivos, y en la cual participa de nuevo el cordobés Miguel Ángel Roldán, principal impulsor de la asociación 'Saca la lengua a la ELA'.

La expedición tiene como propósitos principales la idea de dar visibilidad a una enfermedad que no tiene cura y, además, alcanzar el Campo Base del Everest, que se encuentra a más de 5.300 metros de altitud. De este modo, Roldán se convertiría en la primera persona con ELA que logra alcanzar dicha altitud, para desde allí volver a gritar que se necesita más investigación para esta enfermedad y unos cuidados expertos continuados para quienes la padecen.

Este vecino de Fernán Núñez la sufre desde hace más de 4 años, momento en el que su vida cambió por completo. Un apasionado por el triatlón y profesor de Educación Física, que de la noche al día tuvo que dejar sus dos pasiones. Sin embargo, el empeño por encontrar una cura le ha valido para ir superándose así mismo y plantearse grandes retos. En este caso ha tenido que salvar una etapa durísima, especialmente, en sus últimos tres kilómetros, que le han puesto contra las cuerdas en muchos momentos, dadas las inclinadas pendientes del recorrido.

Sin embargo, gracias al impresionante equipo humano que le acompaña, formado por cerca de 30 personas, entre ellos, familiares, asociaciones de ELA de toda España y alpinistas, Roldán ha conseguido llegar hasta Tengboche, que acoge el monasterio más emblemático de la región del Khumbu. Por lo tanto, el gran objetivo está cada vez más cerca.

