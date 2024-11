Fallece Josete, el joven cordobés enfermo de cáncer

Día triste en Córdoba. Y concretamente, en lo relativo al deporte de la ciudad. No es un deportista como tal, pero sí un luchador que bien se ha ganado la admiración de multitud de aficionados en los últimos meses. Concretamente, en clave blanquiverde. Y es que se ha conocido este lunes el fallecimiento del joven cordobés Josete, conocido en redes sociales por su pasión incondicional por el Córdoba CF, lo que hizo que se ganara el cariño de miles y miles de hinchas cordobesistas. A través de su cuenta de X, a Josete le gustaba expresar su amor por el cojunto califa, así como su afición por Fernando Alonso, seguramente su dos grandes pasiones deportivas. Eso sí, de un tiempo a esta parte, sus mensajes también estaban sirviendo para mostrar su estado de salud.

Fue precisamente eso lo que generó una llamada social más fuerte si cabe. Y es que el pasado 7 de noviembre, este joven escribió un duro mensaje que conmocionó a una infinidad de personas. “Pues me han dicho que no hay nada que hacer con mi tumor. Simplemente, me toca disfrutar el poco tiempo que me quede en esta vida”, escribía Josete, lo cual hizo que aparecieran miles de respuestas a dicho tuit, principalmente en clave blanquiverde. Incluso, el conocido streamer y youtuber relacionado con el fútbol, @DjMaRiiO, quiso enviarle ánimos.

Abrazo enorme, disfruta de los tuyos🫂



Si podemos hacer algo por ayudar en lo que sea aquí estamos❤️ — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) November 7, 2024

Por su parte, el propio club, conocedor que era un hincha más, quiso transmitir su apoyo y no dudó en ponerse a su disposición para, al menos, tener un gesto de felicidad con él en estos duros momentos. De este modo, Josete, acompañado de su familia, fue recibido en El Arcángel por toda la plantilla del Córdoba CF. El capitán Adrián Lapeña le quiso dedicar unas palabras, mientras que Antonio Casas le regaló una camiseta del club con su dorsal. Asimismo, Antonio Fernández Monterrubio, CEO de la entidad, también quiso estar presente en la vista de este inolvidable cordobesista.

🏟️ El Arcángel siempre será tu casa, Josete; y el #CórdobaCF, tu equipo ⚽💚✨ pic.twitter.com/hnr8TcUBQi — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) November 9, 2024

Seguramente ese fuese uno de los últimos momentos de mayor felicidad en la vida de Josete, muy querido (y seguido) a través de la red social X, donde no dudaba en contar su día a día. Sus momentos más duros y los de mayor calma. Sus días de mierda y aquellos que no lo eran tanto. Seguramente, en su mente, aquella cuenta era un pozo de paz para abrirse y expresar lo que sentía en su interior. Una ventana al mundo. Y precisamente ha sido ahí donde se ha transmitido su último mensaje. Lo han hecho sus familiares dando a conocer el fallecimiento de este joven cordobés, que no ha podido finalmente con la batalla contra el cáncer. “Siempre os llevará en el corazón”, apostillaba el tuit.

En el nombre de la familia de Josete, deciros que nos ha dejado esta mañana, gracias a todos por vuestro apoyo y admirarlo tanto. Siempre os llevará en el corazón🤍💚 — Josette🤍💚 (@DoCtOrJ_YouTube) November 18, 2024