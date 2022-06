El Córdoba CF 'eSports' asciende a Tercera VFO

El terreno de los deportes electrónicos en Córdoba sigue creciendo, y lo hace a pasos agigantados. Y es que, tras el ascenso del Córdoba CF a la tercera categoría del fútbol español, la escuadra de eSports hace, apenas una semanas después, lo propio en la Liga VFO (Virtual Football Organization), certificando así su promoción a Tercera División. Tras una complicada temporada en el Grupo D de Cuarta División, los blanquiverdes debían de colarse entre los dos primeros puestos para lograr el ansiado ascenso. Sin embargo, un dominante CD Lugo eSports copó la primera plaza, por lo que el conjunto califal debía de pugnar por esa segunda posición en la tabla para tratar de lograr el ascenso.

De esta manera, el Córdoba CF eSports batalló, sobre todo, con The Last Dance, tercer clasificado, por esa segunda plaza que daba el ascenso a la categoría de bronce de VFO. Sin embargo, finalmente, con una jornada aún por disputarse, los blanquiverdes han logrado certificar el mencionado ascenso gracias al empate de The Last Dance ante Burjateam, empate que daba alas a un Córdoba que, pese a su derrota frente a Orange Mecanic, certificaba así la promoción. Y es que el tramo final estuvo marcado por la incertidumbre, sobre todo después de la derrota del pasado 8 de junio de los blanquiverdes ante The Last Dance, aunque finalmente quedó en susto y el ascenso se acabó asegurando.

Uno de los jugadores más destacados ha sido, sin duda, Karlitos21_. El ariete blanquiverde es, de manera destacada, el máximo artillero de la escuadra blanquiverde, atesorando más de cien goles en sus 122 apariciones con el Córdoba CF eSports. Por otro lado, tampoco se quedan atrás las 66 asistencias que acumula rufiji10, que desde la posición del centrocampista ofensivo, comanda el ataque del equipo y genera el juego necesario. El resto de la plantilla está compuesta por ADJ24 y javibj en portería; Hervaboy, Pedrogmezz_, Adrii_GA22, Kuankca83, PabloMN_, adri_styles e iJoserrA_ en la zaga; SoloFiFaXx, b0mv99, MarioCuesta999, Gordopilo_cortes y Dani JR en el centro del campo; y Giova2309_ y XxexuxX7 en la delantera, además de los mencionados Karlitos21_ y rufiji10.

Ahora tan solo queda cerrar la temporada con un último encuentro ante El Barrio eSports, que tendrá lugar este mismo martes, 14 de junio, a las 23:20 horas. Tras ello, el equipo se tomará un merecido descanso antes de abordar su quinta temporada, en la que, de nuevo, buscarán dar el máximo en esta nueva categoría para el blanco y el verde: la Tercera División. Escuadras como RBB Supporters, Reds Gaming o Empire Gaming ya aguardan a un Córdoba CF eSports que, sin duda, dará que hablar para la próxima campaña.