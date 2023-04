El carrusel de CORDÓPOLIS (31 de marzo y 1-2 de abril)

09:24 h

Sin oportunidad para mantener la dinámica positiva tras la consecución de la primera e histórica Copa de la Reina. El Museo de la Almendra Francisco Morales llegaba al Pabellón Municipal de los Deportes Castell d’en Planes en busca de una victoria que le aupase hasta la tercera posición de la Liga Iberdrola Superdivisión femenina. Sin embargo, el Girbau Vic TT no iba a permitir esto y quería meterse en la pelea por la cuarta plaza en un encuentro que comenzó con un emotivo pasillo a las campeonas de la última edición copera.

Sin embargo, el conjunto barcelonés pronto iba a dominar la contienda, ya que Miss Tamolwan se enfrentaba a Kumahara y el duelo se tornó en favor de la local. De hecho, el Girbau Vic TT puso el 1-0 por un contundente 3-0 en el global del primer partido. Aun así, el Museo de la Almendra Francisco Morales no quería que se escapase el duelo tan rápido y Marija Galonja saltó a la palestra en busca de imponer nuevamente el empate en el marcador. En cambio, Silvia Coll igualó hasta dos veces la contienda y finalmente se hizo con la victoria en el último set (3-2), incrementando la ventaja para las catalanas.

Por tanto, Ana García tenía que vencer su duelo para que el Gibau Vic TT no tuviese la oportunidad de sentenciar la victoria en el dobles. Sin embargo, la profesional del Museo de la Almendra Francisco Morales no consiguió doblegar a Sofía Xuan (3-0) y dejó todo en manos de la dupla formada por Kumahara y Marija Galonja. En cambio, esta pareja tampoco pudo hacer frente a Miss Tamolwan y Sofía Xun (3-1) y finalmente cerraron la derrota en territorio catalán después de una semana histórica para la entidad prieguense con la consecución de la Copa de la Reina. Aun así, este triunfo no se pudo celebrar con una victoria.