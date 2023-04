Una extraña vuelta a la competición

Una extraña vuelta porque lo hará sin uno de los suyos, sin uno de esos guerreros que competían sea cual fuera el resultado o el rival al que se medía. Sin ningún tipo de miedo a la hora de ir al choque y siendo el primero que animaba al compañero. Uno de los buques insignias de este Córdoba CF que le echará de menos durante las diez jornadas que restan para que termine la temporada regular. La entidad blanquiverde se pondrá por primera vez el mono de trabajo este domingo después de lo sucedido con Dragisa Gudelj el pasado sábado y lo hará en busca de una victoria que le devuelva a la zona de play off por el ascenso a Segunda División.

El Córdoba CF, un seguro como visitante

Y es que durante esta semana el fútbol ha sido lo menos importante en el seno blanquiverde. Toda actividad deportiva en el club califal se paraba el pasado sábado en El Arcángel después del desvanecimiento de Dragisa Gudelj. Sin embargo, el jugador ha mostrado una mejoría notable con el paso de los días y su vuelta al fútbol ya no se descarta después de la operación vivida este mismo viernes. Por ello, el Córdoba CF quiere retornar a la competición liguera para dedicar la victoria al guerrero serbio y, gracias a esto, viajará hasta Pontevedra con una motivación extra, aunque mermado por el apartado de la enfermería.

Además de la conocida baja del serbio-neerlandés, el técnico Germán Crespo no contará con Alberto Jiménez en el eje de la zaga, fichaje invernal y que, en los últimos encuentros, había sido un intocable en la dupla defensora. Por tanto, se prevé que el entrenador nazarí vuelta a contar tanto con Jorge Moreno como José Alonso para completar la defensa, mientras que el central Geovanni Barba estará presente en la convocatoria. Aun así, no son las únicas bajas que sufrirá el Córdoba CF para su encuentro ante el Pontevedra, ya que no viajarán Marco Camus y Felipe Ramos, mientras que Carracedo será duda hasta última hora por unas molestias musculares.

En lo que respecta al rival, el Pontevedra se encuentra en una situación muy complicada, ocupando la penúltima posición de la clasificación regular a cinco puntos de la salvación. A pesar de que el objetivo no está tan lejos, lo preocupante son las sensaciones, ya que, tras encadenar dos victorias ante Algeciras y Linares -ambas como local- la posterior derrota ante el Rayo de Majadahonda le deja en un enclave muy duro. Además, en el último encuentro disputado en tierras madrileñas sufrió la expulsión de su guardameta titular, un Pablo Cacharron que ha sido sancionado con tres partidos después de protestar el 2-1 que supuso la derrota para los gallegos.

Por otro lado, el Córdoba CF volverá a donde fue feliz, retornará a Pasarón, escenario que supuso la antesala de aquel ascenso a Segunda División. Esa eliminatoria trae unos recuerdos inmensos a los blanquiverdes, ya que Asen logró dos tantos de cabeza al filo del descanso de la primera mitad que neutralizaron los goles locales de Ormazábal y Dani en propia puerta. El empate dio pie a una segunda parte en la que los califas tiraron de oficio, anularon a los locales y, aprovechando el valor doble de los tantos fuera de casa, lograron apear al Pontevedra y colarse en la final de la promoción de ascenso a Segunda División. Por tanto, una experiencia única que podría volver a ocurrir para que la promoción a la categoría de plata sea una realidad en la actualidad.