Julia Figueroa, con ambición para el Campeonato de Europa

Menos de un mes después, busca una medalla más. En este caso pretende alcanzar la tercera de 2021, que puede ser de mayor valor si cabe dada la dimensión del torneo que afronta. No es otro éste que el Campeonato de Europa de judo, que encara Julia Figueroa con ambición pero sobre todo con la intención de mantener su positiva línea de preparación para los Juegos Olímpicos. Precisamente dicha cita, que debe arrancar el 23 de julio -no en su disciplina sino en general-, es su principal objetivo este año. Y esto es porque a falta de apenas unos meses todavía no existe representante elegida para la modalidad de -48 kilógramos. Actualmente, y desde hace ya bastante tiempo, la cordobesa disfruta de una significativa ventaja sobre su competidora pero no queda otra que continuar adelante para disipar cualquier duda -si es que la hay-.

La canterana del Club Kodokan afronta la competición continental con un reto claro en mente. Se trata, como es lógico, de alcanzar el podio. O como mínimo luchar por ello. Principalmente porque de esta forma garantiza estar entre las mejores deportistas de Europa en su camino hasta Tokio. Sea como fuere, la integrante del Terra i Mar de Valencia de muchos años a esta parte acude al evento con la confianza que otorgan también los resultados. No en vano, como quedara dicho, son dos los metales que añadió a su hoja de servicios en lo que va de año. Y eso que participó tan sólo en tres torneos internacionales, uno por mes -en base a su plan de acción de cara a los más que probables Juegos Olímpicos por su parte-.

En cuanto al Campeonato de Europa, éste se va a desarrollar entre el viernes y el próximo domingo en Lisboa. Así, la capital de Portugal acoge a los mejores judocas, masculinos y femeninas, del continente durante unos días. Se cuenta entre todos ellos también a Laura Martínez Abelenda, que es quien pugna con Julia Figueroa por estar en Tokio en poco más de tres meses. Aunque la lucha entre ambas por este objetivo no es tal, ya que la cordobesa goza de una renta de más de mil puntos respecto de la madrileña. Aun así, todo depende de la decisión de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados, que quizá no llegue hasta junio. Dicha posibilidad es la previsión actual, como adelantó el digital Cordobadeporte.com el jueves.

De vuelta al plano competitivo, Julia Figueroa completa hasta el momento un brillante año. La deportista del Terra i Mar valenciano comenzó con una séptima posición en el Máster de Doha. Si bien no subió al podio, su actuación en Catar fue más que buena si se tiene en cuenta que regresaba al tatami después de diez meses y tras una lesión que sufrió en el tramo final de 2020. Ocurrió en enero, antes de que en febrero lograra su primera medalla de este período. Se hizo con uno de los bronces en el Grand Slam de Tel Aviv (Israel). Ya en marzo, la judoca se colgó otra presea de tercera posición dentro del Grand Slam de Tiflis (Georgia). Tras el Campeonato de Europa prevé acudir en mayo al Grand Slam de Kazán (Rusia) y al Mundial, que se va a celebrar en junio en Budapest, capital de Hungría.