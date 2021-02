Pablo Alfaro: "Tenemos que intentar que nuestras virtudes futbolísticas tengan peso en el partido"

Un posible punto de inflexión de cara a los últimos metros de la carrera de la primera fase. El Córdoba CF, fuera de los puestos de acceso a la ronda de ascenso, quiere revertir su racha negativa ante los filiales esta temporada -tres empates y una derrota- y, como consecuencia, comenzar una corta línea ascendente que le aúpe a los tres primeros puestos. Para evitar que consiga ese objetivo estará el Sevilla Atlético, que recibirá en el Jesús Navas a los blanquiverdes inmersos en una buena racha y dispuestos a darle caza a UCAM Murcia, Linares y compañía en las posiciones nobles de la tabla clasificatoria.

Pablo Alfaro, técnico del Córdoba, tiene claro lo que quiere de su equipo y así se lo ha transmitido a sus futbolistas. "Tenemos que ser un equipo reconocible que somos durante los partidos, que salga a por la victoria, que vaya a defender alto, que sea atrevido, y que busque acciones de desequilibrio. Tenemos que intentar que nuestras virtudes futbolísticas tengan peso en el partido", asegura el zaragozano, que añadió que en su mente sólo le ocupa "conseguir que nosotros demos una buena versión de lo que somos como equipo, a sabiendas del respeto hacia el rival, que está en una buena racha".

¿Es una final? Alfaro no lo considera así, aunque se mostró consciente de la relevancia del choque. "Cuando se juega una final, ya no hay más. No es el caso, estamos en esta competición tan peculiar y somos conscientes de que quedarán partidos pero es un partido importante. Somos conscientes de que es un partido importante. La plantilla es consciente, la presión siempre va a existir y hay que convivir con ella. No nos debe preocupar o asustar", manifestó el entrenador cordobesista, que recalcó el hecho de que "el que desfallezca días seguidos, va a tener mucho más difícil conseguir el objetivo". También, en cualquier caso, abrió la puerta a que jugadores del filial, como Álex Meléndez y compañía, puedan tener protagonismo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Con la más que segura baja de Javi Flores y la posible ausencia de Carlos Valverde en la convocatoria que viajará a Sevilla, Alfaro aseguró cambios en la alineación aunque también "la situación de la enfermería obliga a ello". Aun así, como suele ser habitual en sus comparecencias, expresó que "no habrá una revolución" más allá de las lesiones que tenga el primer equipo blanquiverde y la capacidad de adaptación al rival. "Quién esté, debe estar al 100%, el rival del domingo nos lo va a exigir", afirmó tajantemente el maño. En su misión de revertir su racha ante segundos equipos esta temporada, Alfaro reseñó la obligación de su plantilla de darle la vuelta a la tortilla en ese sentido. "Los filiales suelen ser dinámicos y con mucho vigor. Son tres filiales (Betis, Granada y Sevilla) y (con jugadores) que en poco tiempo les veremos jugar en Primera División. Si aúnas todo eso, son filiales potentes, tienen esa capacidad y te plantean dificultades añadidas", apostilló. Sobre el Sevilla Atlético, de manera más concreta, el Córdoba va en sobre aviso y el entrenador del cuadro cordobés así lo expresó, señalando que "cada partido que vaya llegando va a ir siendo más importante. Con esa ilusión y ánimo vamos a ir. Vamos a un equipo que ya en Córdoba mostró sus credenciales, tenemos que devolverles esa moneda deportiva". A cara o cruz prácticamente se la jugará la escuadra cordobesa.