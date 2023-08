Pablo Lozano, presidente de la RFAF: “El mensaje de Rubiales ha sido de confrontación contra la sociedad”

Llegan más reacciones institucionales contra el caso Luis Rubiales. En este caso de la mano de Pablo Lozano, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol y que se postulaba como uno de los candidatos a ocupar la presidencia de la RFEF en caso de que dimitiera el actual dirigente. El pozoalbense ha intervenido en los micrófonos del Canal Sur Radio, donde ha valorado su posición personal sobre el discurso de Rubiales, además de dejar clara la postura del organismo autonómico, que también se muestra en contra del comportamiento de éste.

En este sentido, Lozano, que ha sido muy cercano de Luis Rubiales durante los últimos años, ha puntualizado que “es una decisión suya”, la cual le deja “muy triste” ya que “soy una persona que piensa que el fútbol tiene que estar para unir. El mensaje de esta mañana ha sido de confrontación contra la sociedad”. Con todo, ha valorado que “Luis ha hecho una gestión maravillosa en fútbol modesto y no profesional, incluso en ayudas al fútbol femenino y fútbol sala”, por lo que “será uno de los mejores presidentes que haya puesto en valor eso”. No obstante, considera que el mensaje de esta mañana “no nos corresponde al deporte en general”.

El dirigente cordobés no ha querido entrar a valorar la decisión de no dimitir, aunque, a diferencia de otros actores relevantes del panorama nacional como los seleccionadores de fútbol (masculino y femenino) y de fútbol sala, él no puede “aplaudir un discurso de confrontación”. Así, reconoce que se ha convocado una junta directiva en la RFAF para este viernes, sobre la que indica que “el fútbol tiene que estar para ayudar y construir todos juntos”, aunque también ha querido aclarar que su “único sueño, objetivo e ilusión no es ser presidente de la RFEF, sino que es ser seguir siendo presidente de la RFAF. Solo me posiciono a través de que el deporte debe unir, y no ser un elemento de distorsión. Pablo Lozano no aspira a ser presidente de la española. Está muy orgulloso de dirigir la mejor federación territorial y la que más orgullo me da. No va a optar a nada que no sea seguir buscando lo mejor de la Andaluza”.

Por tanto, ha incidido que su objetivo es “construir” y no “destruir” y que no tiene intención de dirigir la RFEF. “En la junta gestora, él ha dejado solo a un vicepresidente, Pedro Rocha, presidente de la Extremeña, que es una persona que me dio la oportunidad de trabajar con él en el fútbol sala antes de estar yo en la RFAF, de la que solo puedo tener palabras de agradecimiento porque es una persona maravillosa. Ayer ya decidió Luis Rubiales que, de todos los vicepresidentes que estábamos, nos echaba a todos y que la única persona que se quedaba como vicepresidente era Pedro Rocha”, ha explicado, desvelando quién sería el sucesor en caso de una dimisión.

Finalmente, Pablo Lozano ha declarado que le da “mucha pena” la situación que está viviendo el fútbol español. “Se me saltan las lágrimas. Solo espero que de verdad pronto volvamos a unir a la sociedad, al fútbol, y hablemos que hemos conseguido el mejor logro del mundo: ser campeonas del mundo. Es lo máximo que se puede conseguir en el fútbol”, antes de finalizar recalcando que “si seguimos con confrontación, si tengo que estar fuera, lo estaré, pero no voy a estar donde esté la concentración”.