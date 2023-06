Una escala de grises en el fútbol cordobés

Contrastes, blancos y negros, pero, sobre todo, muchos grises en lo que respecta a la temporada de los equipos cordobeses en fútbol. Los siete principales combinados de la provincia han completado temporadas de altos y bajos, con el mejor ejemplo en el máximo exponente: el Córdoba CF. El equipo con más seguidores de la provincia ha sido una auténtica montaña rusa durante toda la campaña, completando una primera vuelta de sobresaliente, y una segunda de suspenso. Algo parecido ha ocurrido con el equipo femenino, aunque la nota positiva la han aportado los equipos de Tercera RFEF, donde el Córdoba CF B ha rozado con las yemas de sus dedos el ascenso a Segunda RFEF.

El sueño del ascenso se esfuma para el Córdoba CF B

Así, comenzando con la temporada del Córdoba CF, lo cierto es que, como se ha mencionado con anterioridad, ha sido el mejor ejemplo de blanco y negro. Los blanquiverdes, recién ascendidos a Primera RFEF, partían con el objetivo inicial de pelear por los puestos de play off de ascenso a Segunda División, pero un inicio fulgurante del equipo, encaramado en la primera posición hasta diciembre, hizo variar el objetivo e incluso soñar con el ascenso directo a la categoría de plata. Sin embargo, todo cambió en diciembre. Diversas situaciones, tanto deportivas como extradeportivas, provocaron que el equipo acabase descalabrándose durante la segunda vuelta, siendo uno de los peores equipos de la categoría en 2023 y, finalmente, cerrando la temporada en una mediocre novena plaza tras vencer tan solo en dos encuentros durante la segunda mitad de campeonato. Un fracaso absoluto viendo el comienzo que tuvo.

Y, de igual manera, se podría catalogar de fracaso la temporada del Córdoba CF Femenino. Sin embargo, no es comparable a lo vivido con el primer equipo, puesto que el objetivo primario y principal era el de mantener la categoría en una división tan exigente como la Primera RFEF, segundo escalón nacional. La reestructuración de la categoría llevó a que, en esta temporada, fuesen cinco equipos -de dieciséis- los que descendiesen, por lo que la dificultad era máxima. Pese a ello, las pupilas de Fran Rodríguez en un principio, y de Alfonso Mesa después, pusieron todo de su parte para luchar y evitar la caída a Segunda RFEF. Durante toda la campaña, han estado en puestos de descenso -excepto en la jornada 5-, pero con posibilidades reales de luchar por la permanencia. Pese a ello, finalmente, el descenso se consumó y, junto con el CD Juan Grande, el Real Oviedo, el Granadilla Tenerife B y el Rayo Vallecano, lucharán la próxima temporada por el ascenso en el tercer escalón del fútbol femenino nacional.

La nota positiva la aportan, por su parte, los equipos del Grupo X de Tercera RFEF. La categoría contaba con cinco integrantes de la provincia entre sus 16 participantes, dando así pie a una temporada ilusionante para todos ellos. Por su parte, el CD Pozoblanco y el Atlético Espeleño partían con el objetivo de la permanencia, mientras que Córdoba CF B, Salerm Puente Genil y Ciudad de Lucena soñaban con el ascenso a Segunda RFEF. Los pozoalbenses, por su parte, han completado una sobresaliente temporada, llegando incluso a acariciar los puestos de play off, asegurando así la permanencia con varias jornadas de antelación. El Atlético Espeleño, por otro lado, tras un dubitativo inicio de campaña, ha sido uno de los mejores equipos de la segunda vuelta en el Grupo X de Tercera RFEF, logrando así cerrar la temporada con un meritorio octavo puesto, a siete puntos del promoción y con más de veinte puntos con respecto a los puestos de descenso. Un éxito absoluto comandado y finalizado por Juan Carlos Quero y sus pupilos.

En lo que se refiere a los equipos que partían con el objetivo de luchar por el ascenso, quizás la alegría más contenida la tengan los celestes del Ciudad de Lucena. Los lucentinos partían como uno de los equipos punteros del grupo, y aspiraban a pelear por el ascenso directo. Sin embargo, tras una tumultuosa temporada de altibajos, acabaron entrando in extremis al play off, cayendo a las primeras de cambio en la eliminatoria ante el Córdoba B. Otro de los aspirantes, el Salerm Puente Genil, partía con la intención de colarse en la promoción de ascenso, y lo logró, clasificando en quinta posición, y logrando eliminar en esa primera eliminatoria al CD Gerena, pero cayendo en la final autonómica ante el Córdoba B. Y es que los blanquiverdes, tras rozar el ascenso directo en las últimas jornadas, se vieron embaucados en un play off que han completado con nota. Tan solo diez minutos fatídicos en la prórroga del último partido previo al ascenso al Getafe B privaron a los de Diego Caro de competir la próxima temporada en Segunda RFEF. Sin embargo, el brillo de una buena temporada pesará para la próxima campaña.