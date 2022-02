Zequi, acento blanquiverde en el mejor quinteto de la LNFS

Un regreso por todo lo alto. No pudo ser mejor la vuelta a la competición del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. La guinda perfecta a una jornada en la que se respiraba emoción por todos los frentes. La liga volvía a Vista Alegre para un encuentro catalogado de final para la escuadra blanquiverde. Uno de los rivales más duros del panorama nacional, aunque en horas bajas debido a varias salidas importantes que había sufrido en los últimos días. Y además, un bonito duelo entre aficionados en el feudo califa. Todo ello desembocó en una exhibición de juego del conjunto de Josan González, que fue de menos a más hasta pasar completamente por encima de su adversario. Un 7-1 que dio esperanzas a su objetivo de Copa de España, y cuyo potencial colectivo no ha pasado por alto para los reconocimientos individuales de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Sin duda, el equipo cordobés fue uno de los grandes protagonistas de la decimoquinta jornada, en la que el poder grupal se sustentó con grandes actuaciones individuales. Y una de las más destacadas en el Córdoba Patrimonio fue la del gaditano Zequi. El ala anotó tres de los siete goles de su equipo frente a Valdepeñas, siendo decisivo en momentos del encuentro que sirvieron para terminar de poner la rúbrica. Un rendimiento excelso y que le coloca como el máximo goleador del equipo y uno de los mejores artilleros de toda la categoría.

Es por ello que la LNFS ha querido incluirle en el mejor quinteto de la semana junto con el guardameta cordobés Carlos Barrón, que se llevó el premio Jugador Estrella JOMA, además de Mellado (Jimbee Cartagena), Fernando (ElPozo Murcia Costa Cálida) y Fits (Manzanares FS Quesos El Hidalgo). En el caso del meta, fue decisiva su actuación para sellar la victoria por 0-1 de Palma Futsal y que permitió a los isleños adquirir billete para la Copa.

No obstante, no fue ahí donde quedaron los reconocimientos cordobeses. También en el top de las mejores jugadas aparece destacado el Córdoba Patrimonio, en concreto, en la segunda mejor, la cual culminó con el 2-0 que terminó de derribar el muro manchego. La misma la inició en campo propio Shimizu, con un gran robo sobre Lolo Urbano, al que superó con un gesto técnico soberbio tras un caño con tacón. De ahí emprendió una galopada hacia la meta defendida por Edu. El pívot nipón aguantó al máximo en el mano a mano y, cuando vio al portero vencido, la dejó para que Pablo del Moral convirtiera el gol a placer.