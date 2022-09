Valdepeñas, un rival de altura para ajustar detalles

Cita clave para los últimos experimentos de la pretemporada. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad viaja este viernes hasta Madrid, donde a partir de la matinal del sábado disputará el Torneo Nacional de Getafe de fútbol sala. Un cuadrangular de primer nivel, en el que los blanquiverdes han quedado encuadrados en semifinales frente a Viña Albali Valdepeñas, un adversario con una historia reciente similar a la de los cordobeses, aunque en los últimos años ha alcanzado una proyección muy notoria. De hecho, en apenas cinco campañas en Primera División, el cuadro manchego ya es uno de los conjuntos más destacados de todo el panorama nacional y un firme aspirante a cada título en el que participa. Y es que el crecimiento ha sido imparable para la escuadrada dirigida por David Ramos, que desde su aterrizaje en la élite se marcó el ambicioso reto de progresar a pasos agigantados, y así fue cumpliendo metas, sustentadas a su vez en la posibilidad de hacerse con fichajes de alto calado internacional.

En efecto, en sus filas figuran desde hace varios años jugadores del nivel de Rafael Rato, Batería, Edu Sousa o Lemine, a los cuales se han ido sumando en los últimos años otras caras reconocidas del panorama estatal. Y es ahí donde vuelve a surgir la conexión con la ciudad califa. De hecho, ambos conjuntos se conocen ya desde la etapa en Segunda División y esos duelos se han prolongado también en la élite, con un balance algo más acertado en clave azulona. Eso sí, aún muchos recuerdan por Vista Alegre el contundente 7-1 con el que los de Josan González se impusieron a los valdepeñeros en el último choque disputado en el recinto cordobés. Entonces, todo hay que decirlo, los manchegos pasaban un duro tramo competitivo tras haber perdido a Chino y Catela, dos de sus principales figuras.

Con todo, el pasado año fueron semifinalistas en liga, Copa de España y Copa del Rey, y esta campaña se han reforzado para dar otro paso en busca de, al final, saborear el metal de algunos de los trofeos. De este modo, en esa conexión cordobesa sobresalen los fichajes de Boyis y Solano, que junto a Lolo Urbano componen su particular trío provincial. Igualmente, el club ha incorporado a Bynho, Claudino y al pívot iraní Abbasi, cuya firma se oficializó este mismo jueves. Además, han renovado a futbolistas como Ivi, Nano o los citados Rafael y Batería, formando un núcleo de garantías para aspirar a todo.

No obstante, la pretemporada, hasta ahora, no les ha sonreído, después de haber logrado únicamente dos triunfos en cinco amistosos, y los mismos fueron frente a la selección española sub 19 y ante el Alzira FS de Segunda División. Por tanto, el Córdoba Patrimonio querrá aprovechar esa debilidad mostrada hasta ahora para dar un golpe sobre la mesa, tanto en lo deportivo como en lo anímico, y cerrar su pretemporada con una alegría. En caso de triunfo accedería a la final del torneo, en la que se vería las caras frente al ganador del cruce entre UMA Antequera e Inter Movistar. Los dos perdedores lucharían por el tercer puesto.