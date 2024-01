Josan González: “El equipo ha hecho un partidazo para no merecer perder”

Un duro varapalo para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que ha llegado de la manera más cruel posible. El conjunto blanquiverde liderado por Josan González buscaba el pase a cuartos de final ante el Manzanares, uno de los equipos revelación de la Liga Nacional de Fútbol Sala. La victoria cosechada por los califas el pasado sábado ante Noia Portus Apóstoli, por 7-2, sumada a la mala dinámica de Manzanares, que llegaba a Vista Alegre tras perder sus últimos cuatro duelos, daba pie a la ilusión, que creció aún más con el 2-0 inicial favorable a los blanquiverdes. Sin embargo, la derrota final, por 3-2, con palo local incluido en la última jugada del partido, deja un sabor amargo en el paladar cordobesista.

En la rueda de prensa posterior al duelo ofrecida por Josan González, técnico blanquiverde, ha comenzado explicando que “hoy nos vamos con tres cosas. Son varios puntos del partido”. Haciendo hincapié en el rendimiento de su equipo, el entrenador de Puente Genil ha destacado el esfuerzo y la entrega de sus jugadores desde el primer minuto. “Hemos visto un equipo que quiere, que va a por el partido desde que empieza y que genera muchísimo”, ha afirmado. Sin embargo, Josan González ha subrayado también las oportunidades desperdiciadas para ampliar el marcador a favor del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. “Con el 2-0 hemos tenido una situación clarísima sin portero para el 3-0. Nada más empezar el segundo tiempo hemos tenido otra ocasión clarísima para el 3-1”, ha recordado.

De igual manera, el preparador blanquiverde ha resaltado la calidad y la versatilidad de su equipo tanto en ataque como en defensan, llegando a afirmar que es “un equipo que ilusiona, un equipo que demuestra sobre la pista el trabajo, que tiene muchísimas herramientas para generar peligro, que ha subido un punto a nivel defensivo en cuanto a la intensidad”, haciendo especial énfasis en el segundo gol anotado por su equipo como prueba de esa mejora en la presión del equipo.

No obstante, la derrota ha dejado un sabor amargo en el equipo cordobés. “Nos vamos muy frustrados porque, aunque esto no va de merecer, hoy el equipo ha hecho un partidazo para no merecer perder, y más de la manera que hemos perdido”, ha manifestado Josan González, refiriéndose a la acción que llevó al tercer gol de Manzanares, que llega tras una situación de banda favorable a los blanquiverdes que acaba “en un tres contra uno para ellos”, y, de ahí, se confirma la remontada visitante.

Pese a todo ello, el técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha destacado la necesidad de aprender de esta experiencia y mejorar en aspectos específicos. “Nos tiene que servir, como siempre, para aprender. Tenemos que ser mucho más inteligentes, en general, y mucho más duros en los balones divididos”, ha enfatizado, señalando que los tres goles en contra surgieron de segundas jugadas en balones divididos. Josan González ha elogiado también el desempeño del equipo rival, calificando el partido como un duelo de igual a igual. “Manzanares ha hecho también un partidazo, ha sido un partido de tú a tú”, ha reconocido.

Finalmente, el entrenador ha concluido la rueda prensa proyectando la mirada hacia el futuro. “Ahora una semana de vacaciones, a desconectar para reconectar, y a centrarnos en la liga que es nuestro verdadero objetivo”, ha recordado González, dejando claro que el equipo dirigirá sus esfuerzos hacia la competición doméstica tras esta eliminación en la Copa del Rey.