Josan González: “Este equipo va a dar guerra hasta el último partido”

Con el éxtasis aún disparado compareció Josan González ante los medios. La euforia seguía muy presente después del triunfo agónico de los blanquiverdes frente al Jaén, en un choque que se decidió en el último segundo gracias al tanto de Miguelín. Precisamente fue esa la acción a la que se refirió en primer lugar el técnico pontano, que admitió que “se va a hablar de ese ultimo segundo”, aunque recordó que “ha habido 40 minutos de partido”. Por tanto, el preparador, como acostumbra, quiso hacer un análisis global, exponiendo que “el primer tiempo ha sido muy igualado, cada uno con su modelo”, y que ellos han tenido “algunas muy claras y ellos también han generado bastante”. Asimismo, Josan ha subrayado que los jieneneses “han empezado mejor el segundo tiempo y justo cuando mejor estábamos, han llegado esos dos goles, merecidos totalmente”.

Sea como sea, los califas no dejaron de creer y “en el último tramo hemos sido súper ofensivos”, ha señalado el técnico, recalcando que ha sido “un ejercicio de fe”, ya que “hoy por hoy, tal y como estamos en la competición, un punto y cero es lo mismo”. En este sentido, ha querido puntualizar que ya “no vamos a bajar, eso está claro”, por lo que, si quieren ser ambiciosos, solo valía ya la victoria.

Así, “con esa fe que tuvimos en Murcia y con esa mentalidad de equipo, se han metido la mano en el pecho, han reflexionado, el equipo ha dado una imagen de unidad terrible, sin mirar con quien juegan, tenemos mucha fe en lo que hacemos, el uno y el otro”, reiterando que el Córdoba Patrimonio “va a dar guerra hasta el último partido”. Sobre la polémica final, el de Puente Genil ha explicado que ellos tienen que “saber ganar, lo que hagan los demás no es nuestra responsabilidad”, por lo que “tenemos que ser elegantes tanto en la victoria como en la derrota”. Todo ello ante un equipo al que tenían “muchas ganas de ganarle”.

Dos triunfos consecutivos que han sumado los blanquiverdes, además, sin dos de sus pilares como son Pablo del Moral y Shimizu. Aún así, “tenemos una plantilla espectacular de 14, tenemos jugadores de sobra para, sea quien sea el que falta, el que juegue pueda sumar”. De ahora en adelante, “quedan seis partidos” y la mirada se ha fijado en el play off, pues “decir que no sería ser un poco tonto, hablando claro. Hemos hablado todo el tiempo de que nuestro primer objetivo es la permanencia”, y ahora éste “vamos a lucharlo, pero más que el objetivo del play off, nos hemos marcado que estos sean los mejores partidos de la temporada, eso significaría que el compromiso es máximo”.