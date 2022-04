Épica en blanco y verde

La emoción volvía al Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre. La resaca más dulce, después de la emocionante victoria ante ElPozo, trajo consigo un duelo vital a nivel de aspiraciones. El Jaén Paraíso Interior visitaba el feudo capitalino en un choque clave para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad que, en caso de victoria, iba a dar un salto cuantitativo en la clasificación. En efecto, ya que se trataba de dos serios aspirantes a una de las últimas plazas que dan acceso al play off. Y el duelo fue trepidante de principio a fin y se saldó con victoria cordobesa en los últimos segundos.

El inicio estuvo a la altura de lo esperado, al menos, en lo que a intensidad se refiere. No así en ocasiones, pues los primeros minutos fueron de intercambio de golpes, aunque con poca verticalidad de cara al gol. Un choque que arrancó con dos planteles tanteándose y más pendientes de no cometer errores atrás que de arriesgar en las facetas ofensivas. Trastabillado puede ser, seguramente, el adjetivo más idóneo para lo que se vio en la puesta en escena, que gozó de muchos encontronazos y continuas interrupciones. Y es que ambos equipos andaban muy imprecisos de cara a portería.

Es más, el primer disparo a puerta del Córdoba Patrimonio llegó en el ecuador del primer tiempo, con un chut escorado de Lucas Perin que se encontró con el cuerpo del meta visitante. Progresivamente fue mejorando el Jaén, sobre todo, en el tramo final del primer acto, en un momento en el que los blanquiverdes comenzaron a acusar notablemente los problemas de faltas. La quinta peligraba para los de Josan González, que supieron mantener la serenidad. Ahí, fueron los del Santo Reino los que firmaron la oportunidad más clara hasta el momento, en una contra iniciaba por Alan Brandi y que culminó Mauricio con un sutil golpeo que superó a Prieto, aunque éste se estrelló en el larguero.

Trató de contragolpear el cuadro califa, que seguía acusando la ausencia de Shimizu, principalmente en labores ofensivas. Su testigo parece haberlo recogido el prieguense Ismael, cada vez con mayor protagonismo para Josan. De hecho, éste probó fortuna con un disparo lejano que repelió Álex González con una buena estirada. Es más, el propio pívot cordobés la tuvo minutos después, mediante un robo en la frontal del área jienense. No obstante, su golpeo seco en el mano a mano no encontró portería. Fue precisamente en este tramo final del primer tiempo cuando más se incentivaron las ocasiones, ya que el Jaén sumó un larguero más en una jugada ensayada y rematada por Bruno Petry. No obstante, el acierto, a falta de escasos segundos para el descanso, lo puso, al fin, el Córdoba Patrimonio, en una jugada a base de insistencia que culminó Ricardo con un potente disparo raso ajustado al poste.

La pausa sentó mejor a los visitantes, que salieron dispuestos a darle la vuelta al marcador. Una puesta en escena vertiginosa de los de Dani Rodríguez que, en primer término, requirió de una acción milagrosa de Prieto. El guardameta blanquiverde protagonizó una doble parada espectacular para evitar el empate, primero tras un disparo de César y, acto seguido, al detener un remate en boca de gol de Brandi. El Córdoba estaba contra las cuerdas en esos momentos, y la insistencia dio sus frutos en un minuto de infortunio para los locales. Eso es lo que necesitó Jaén para voltear el luminoso. Las tablas se dieron en una polémica jugada que remató Bruno Petry para establecer el 1-1. La misma, eso sí, fue muy protestada por la bancada califa, que pedía mano del jugador amarillo. Y segundos después de sacar de centro, un disparo lejano de César dio en el poste y se coló. El egabrense, eso sí, no quiso celebrar el gol por su pasado blanquiverde.

Los cordobeses tendrían ocasión de poner de nuevo el empate con un disparo de Saura que se estrelló con la madera. Y la igualdad volvió relucir sobre el parqué, ahora con menos acercamientos, pero con el Córdoba Patrimonio, como era lógico, más insistente en labores de ataque. A falta de seis minutos, Caio rozó el segundo al interceptar un disparo lejano de Ismael y que desvió, pero no encontró los tres palos. El choque fue subiendo en intensidad y decibelios. Había mucho en juego y las jugadas al límite de lo legal comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes. El técnico pontano puso en pista el portero-jugador a tres minutos y medio.

Ricardo tuvo el empate a falta de dos minutos, pero su uno contra uno frente a Álex González se fue desviado. La pizarra acabó dando sus frutos, solo a base de orgullo y coraje. Con todo lo que tenía chutó Ismael un balón muerto en el área que superó a Álex González por bajo. 2-2 y un minuto por delante. Todo abierto. Pero la épica tenía una guardada para los cordobeses. Y en esta ocasión se tiñó de blanco y verde cuando Miguelín puso el 3-2 con solo un segundo más por jugarse. Vista Alegre estalló entonces en un absoluto delirio y, sobre la pista, la polémica fue total con empujones y protestas por todos los frentes. Pero, en definitiva, el tanto subió al luminoso y, pese a todo, los tres puntos se quedan en Córdoba.