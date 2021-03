Los apuntes del Deportivo Córdoba para la fase por el ‘play off’ a Primera

Recién terminada la primera, ya piensa en la segunda fase. Aunque su comienzo no es inmediato, sí que lo tiene más próximo que en otras disciplinas. Sea como fuere, el Deportivo Córdoba mira con deseo -sin dejar de trabajar- al nuevo tramo de Segunda. Más si cabe porque lo alcanza en la mejor situación posible. De entrada, asegura su continuidad una temporada más en la categoría femenina de plata, lo cual no es, para nada, objetivo de la entidad. Porque la aspiración es lograr el ascenso a Primera, una división que conoce bien -por mucho que hayan transcurrido años- y en la que incluso llegara a proclamarse campeón. El club cajista piensa únicamente, desde ahora, en tal retorno a la elite. Con todo, no es en el siguiente período de campeonato cuando se va a decidir cada una de las plazas. No en vano, lo que está por venir es una lucha previa al definitivo play off.

En cualquier caso, de cara al nuevo desafío de las deportivistas se hace necesaria una revisión al detalle del formato competitivo, situación actual dentro del mismo y clubes que van a ser adversarios en una más que atractiva pugna. De entrada, el equipo de Juanma Cubero obtiene un puesto en la segunda fase al colocarse entre los cuatro mejores del Grupo III-B. También el cuarteto principal en la tabla del Grupo III-A es el que acude a este tramo de transición pero muy relevante dentro de Segunda. Por otro lado, la permanencia la van a tener que pelear los cinco peores -en la clasificación- de ambos subgrupos -que realmente es lo que son-. Por tanto, son ocho los equipos que entran en liza para conseguir uno de los cuatro huecos en el play off a Primera. Dentro de éste se encuentran también los clasificados de los otros tres grupos completos y al final sólo quedan dos plazas -directas pues hay otra vía- en la máxima categoría para la 2021-22. Ya habrá tiempo de esclarecer el funcionamiento de la última etapa.

Pero, ¿cuál es entonces el formato de competición? Aunque a principios de curso se hiciera factible la confusión entre los aficionados, es realmente fácil. Cuatro equipos de un subgrupo y cuatro del otro, dentro del Grupo III en este caso, se reúnen en una liga de ocho. Si bien, y esto es básico a la hora de entender lo que viene, los partidos son con los rivales inéditos hasta la fecha. Esto es: el Deportivo Córdoba, como ejemplo propio, va a disputar encuentros, a ida y vuelta también, ante los conjuntos clasificados del subgrupo III-A y no ante los del B. Por tanto, y una vez configurado el primer paso de promoción, las cajistas deben verse las caras con La Boca Te Lía, La Algaida, El Ejido 2012 y Torreblanca.

La segunda fase, por cierto, tiene previsto su comienzo para el 21 de marzo, al menos en un principio. Porque todavía restan partidos aplazados por disputar y la compresión de calendario puede provocar un atraso en la fecha mencionada. En todo caso, y sin conocimiento aún tampoco de cuál es el día fijado para el final de este tramo, son ocho los encuentros que ha de jugar el Deportivo Córdoba. Al igual que sucede a sus siete oponentes en esta carrera. Por recordar, del subgrupo III-B, el del cuadro cajista, van a esta segunda fase también Atlético Torcal, La Cruz y Guadalcacín. Ya de regreso al formato de competición, en este período cuentan los números hechos a lo largo del primero. He aquí una diferencia con otras disciplinas: los guarismos que se cuentan son en su totalidad y no sólo los logrados ante los rivales directos. En este punto surge la clasificación inicial, en la que por ahora -y sólo por ahora- las cordobesas se hallan en primera posición con un punto de ventaja sobre el segundo, La Boca Te Lía. Mayor es la renta en relación al quinto en la tabla, La Algaida, ya que es de 11 puntos.

Aunque el liderato en el punto de partida depende de un encuentro aplazado dentro del subgrupo III-B. Lo han de disputar el Guadalcacín y el Atlético Torcal el sábado. Si las malagueñas vencen, igualan a puntos pero colocan al cuadro cajista en el segundo puesto. ¿Cuál es la razón? También es sencillo este aspecto. Se arrastran igualmente los guarismos de goles: a favor, en contra y diferencia entre ambos. En este sentido, el Deportivo Córdoba no tiene adversario alguno, pero sí en otro. El average particular se tiene en consideración también, y es ahí donde le tiene ganada la partida el equipo de la Costa del Sol. Por cierto, las de Juanma Cubero superan en este aspecto tanto a La Cruz como a Guadalcacín. Por concluir, por cierto, el calendario no se va a conocer, como mínimo, hasta el próximo lunes. En este caso no se configura por posiciones en los subgrupos sino por sorteo, el cual ha de celebrarse precisamente el inicio de la semana venidera.